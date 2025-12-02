Não quer perder o bronze? Alimentos para manter a pele saudável no verão

Manter a pele bonita e saudável durante o verão exige atenção tanto aos cuidados externos quanto aos internos. Isso porque a exposição excessiva à radiação ultravioleta pode causar queimaduras, vermelhidão, inflamação e até acelerar o envelhecimento da pele. O mestre e coordenador do curso de nutrição da Faculdade Anhanguera, Wagner Alessandro dos Reis, explica que alguns alimentos são aliados naturais para prolongar a cor do verão.



“Muitos nutrientes presentes em frutas, legumes e oleaginosas ajudam a proteger a pele dos danos oxidativos, favorecem a hidratação e contribuem para manter aquele aspecto iluminado e uniforme típico da estação”, destaca. Além do uso diário de protetor solar, da hidratação adequada e da exposição consciente ao sol, a alimentação desempenha um papel fundamental na saúde da pele e na manutenção do bronzeado.





Confira alguns alimentos que ajudam a manter o bronzeado e a saúde da pele:



- Frutas ricas em antioxidantes: morangos, mirtilos, framboesas, amoras, açaí, jabuticaba e jambolão, fontes de antocianinas, combatem os radicais livres e ajudam a preservar a integridade da pele



- Vegetais de folhas verdes: espinafre, couve, agrião, rúcula e outros vegetais são fontes de vitaminas A, C e E, todas essenciais para a renovação celular e proteção da pele



- Tomate: rico em licopeno, que possui ação antioxidante e contribui para proteger a pele dos efeitos da radiação solar, além de ajudar na produção de colágeno



- Abacate: fonte de ácidos graxos e vitamina E, favorece a hidratação e melhora a elasticidade da pele



- Peixes ricos em ômega-3: salmão, sardinha e cavalinha auxiliam na redução de processos inflamatórios associados à exposição solar



- Cenoura: rica em betacaroteno, que é convertido em vitamina A no organismo, ajuda a manter a cor dourada e atua no combate ao envelhecimento da pele

O docente reforça que a hidratação é indispensável. “A água tem papel essencial na eliminação de toxinas e na manutenção da saúde da pele. Mesmo quem busca manter o bronze deve priorizar o uso de protetor solar e beber bastante água ao longo do dia”, orienta.

Hábitos saudáveis são aliados importantes. “Cada pessoa tem um tipo de pele e necessidades diferentes. Por isso, manter uma alimentação equilibrada e buscar orientação profissional de um nutricionista contribui para resultados mais seguros e duradouros”, reforça.





