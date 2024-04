O óleo de abacate está entre os queridinhos quando o assunto é o cuidado com a pele. É fácil entender o porquê: o ingrediente conta com vitaminas C e E, além de ser nutritivo e rico em gorduras boas, o que garante um alto nível de penetração na pele. Ajuda a manter sua barreira protetora e evita o ressecamento, permitindo que a pele fique reluzente e viçosa por mais tempo. Parceira da Cloy, a dermatologista Vanessa Perusso tira algumas dúvidas e dá dicas de como incluí-lo na rotina.

Quais são os principais benefícios do óleo de abacate e como ele age na pele?

“Sendo altamente umectante, ele é capaz de reter a hidratação natural da pele, criando uma barreira protetora na derme, por isso se mostra tão eficaz quando falamos sobre hidratação. Em sua composição também é possível encontrar ácidos graxos, altamente emolientes, que são os responsáveis por penetrar mais profundamente na superfície, garantindo o viço natural tão desejado e evitando o ressecamento. Além disso, ele conta com antioxidantes que são eficazes contra os danos causados pelos radicais livre, normalmente gerados pela exposição ao sol, poluição e outros fatores ambientais”, compartilha Vanessa.

Em quais tipos de cosméticos ele pode ser aplicado?

“Gosto de brincar que esse componente é mil e uma utilidades. Ele pode ser misturado com cremes e loções que a pessoa já tem em casa, sendo adaptável para cada tipo de rotina. Mas, para quem prefere a praticidade, o mercado já conta com diversas opções de produtos com esse ingrediente”, diz.

Um dos principais benefícios dos hidratantes corporais, que contam com o abacate na composição é que, segundo Vanessa, ele pode ser usado junto com outros ativos e vitaminas que trazem mais eficácia para o produto. "No fim, bons ingredientes e uma textura de fácil espalhabilidade e boa absorção, tendem a facilitar ainda mais a rotina de autocuidado”.

O óleo de abacate pode ser usando em todos os tipos de pele?

“Sim, ele pode ser usado em todos os tipos de pele, mas, por ser altamente hidratante, é principalmente recomendado para as mais secas”, comenta. Porém, para as pessoas que apresentam uma textura mais oleosa, a sugestão da dermatologista é investir em hidratantes que contam com texturas menos densas, como a em gel creme. “Dessa forma é possível usufruir de todos os benefícios do óleo de abacate dentro da rotina de bodycare, sem ter a preocupação de ficar com uma sensação de pele pesada”, indica.