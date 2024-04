Você sabia que a alface tem carboidrato? É isso mesmo, para quem pensa que ele se faz presente somente em pães, massas e tudo o que contém farinha branca, está muito enganado. A questão é: o carboidrato presente na alface engorda?

A resposta é não. Você não vai engordar comendo alface, mas sim o que acompanha a hortaliça no prato.

Também conhecidos como açúcares, glicídios ou hidratos de carbono, os carboidratos são macronutrientes responsáveis por fornecer energia ao corpo humano. E o que muitos não sabem é que ele pode ser encontrado em alimentos como legumes, frutas e cereais, como explica Cristiano Merheb, especialista em emagrecimento, no Espaço Merheb.

“Fonte de energia para o nosso organismo, os carboidratos apresentam qualidade nutricional diferente entre eles. São subdivididos entre simples e complexos. O primeiro é absorvido facilmente pelo corpo, enquanto o segundo demanda de um processo mais lento”, comenta Cristiano Merheb.

Mau humor e mau hálito

Os principais alimentos com pouco carboidrato são algumas frutas e vegetais, como a alface. Por isso, é importante fazer escolhas certas e ingerir a quantidade recomendada pelo seu médico, para não ganhar aqueles quilos indesejados. A deficiência desse nutriente pode causar dor de cabeça e mau humor, além de mau hálito.

“Para quem segue um plano alimentar com pouco carboidrato, é importante priorizar os que sejam ricos em fibras, que aumentam a sensação de saciedade e ajudam a controlar os níveis de glicose no sangue e a diminuir a ingestão de alimentos”, pontua Merheb.

Carboidrato bom x carboidrato ruim

A distinção entre um carboidrato bom e um ruim normalmente considera a qualidade dos macronutrientes e o valor nutricional oferecido por eles. Apesar de serem fundamentais para o funcionamento do organismo, alguns tipos podem ter impactos negativos na saúde, como pães, bolos, refrigerantes e tudo que contém açúcar refinado. Os bons são aqueles que se encaixam na categoria de carboidrato complexo, mais nutritivos e apresentam uma absorção mais lenta – dessa forma, mantêm a sensação de saciedade por mais tempo.

Indicada para quem quer ter uma vida saudável e, de quebra, perder alguns quilos extras, a dieta low carb conta com diversos vegetais, pobres em calorias e ricos em vitaminas e minerais. Além disso, muitos têm baixo teor de carboidratos e alto teor de fibras, o que os torna aliados desse método.

Combustível para o organismo

A Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) classifica o carboidrato como o grande combustível do organismo, pois fornece a maior parte da energia necessária para manutenção das atividades e o funcionamento do cérebro. Após ingerido, é rapidamente convertido em glicose, exceto as fibras.

O que muitos não sabem é que os alimentos fontes de carboidratos também são recomendados para pessoas que têm diabetes. No entanto, assim como as que não têm, mas que prezam por uma saúde em dia e qualidade de vida, deve-se optar por opções menos processadas e refinadas, mais nutritivas e benéficas para a saúde.

Os carboidratos como vegetais, legumes, verduras e frutas não são vilões, apenas os refinados, por ter uma capacidade de produção de insulina muito grande, é que precisam ser evitados. É importante comer comida de verdade, aquela que a natureza oferece. “Você tem que ter em mente que é preciso descascar mais e desembalar menos”, recomenda o especialista.