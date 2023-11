A pele, assim como todos os outros órgãos do corpo humano, necessita de hidratação constante para desempenhar suas funções corretamente, permanecer saudável e com viço

Lavar o rosto muitas vezes ou achar que a hidratação pode ser deixada de lado são dois exemplos clássicos dos erros mais cometidos quando o assunto é o autocuidado no verão. E para continuar garantindo aquela pele com toque suave mesmo no calor, a Ricca listou quatro principais práticas a serem corrigidos já. Confira.

Lavar o rosto em excesso

Até mesmo no verão, lavar o rosto pela manhã e à noite continua sendo o mais indicado para todos os tipos de pele. Mais do que isso, pode ocasionar no efeito rebote. Na tentativa de retirar o excesso de oleosidade, a lavagem acaba desgastando a barreira cutânea e, a longo prazo, a pele produzirá ainda mais óleo para repor o que foi removido.

Não hidratar

A pele, assim como todos os outros órgãos do corpo humano, necessita de hidratação constante para desempenhar suas funções corretamente, permanecer saudável e com viço. E um grande erro é achar que, por conta da maior oleosidade que surge no calor, ela já está hidratada e o uso de produtos hidratantes pode ser dispensado.

Assim como a lavagem do rosto em excesso, a falta de hidratação pode torná-lo ainda mais oleoso e deixar um aspecto descuidado. Por isso, essa etapa não deve ser retirada de skincare de nenhum tipo de pele, inclusive as oleosas e acneicas.



Aplicar muita força

A sensação de oleosidade que o rosto vai adquirindo ao longo de um dia quente faz com que as pessoas queiram usar mais força na hora de lavá-lo ou até mesmo aplicar outros produtos, como o esfoliante. Mas esfregar qualquer produto com muita força pode machucar a pele e abrir caminho para o ressecamento, machucados e até mesmo surgimento de acne, já que o rosto ficará sensível sem a barreira de proteção natural.

Não usar produtos específicos para cada tipo de pele

Se a ideia for aproveitar a estação para investir em novos cosméticos, como o protetor solar e sabonete facial, é fundamental atentar-se na hora da escolha, para ter certeza de que o produto é adequado para determinado tipo de pele.

Usar um produto para pele seca em uma oleosa, por exemplo, só vai aumentar a oleosidade, deixando o rosto mais propenso a ter mais cravos e espinhas. Ao contrário, a pele fica com aspecto bem ressecado e sensível.