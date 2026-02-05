Carnaval: as alternativas ao glitter que são mais seguras

Com a chegada do carnaval, novas maquiagens e penteados ganham protagonismo para as produções festivas. O brilho, elemento quase obrigatório da temporada, segue em alta. Porém, o uso do glitter tradicional, composto por microplásticos, vem sendo cada vez mais questionado por seus impactos no meio ambiente e pelos efeitos negativos sobre a pele, os olhos e os fios.

“O glitter convencional pode causar irritações, alergias e desconforto, especialmente após longas horas de uso. Além disso, é um produto difícil de remover, tanto da pele quanto do cabelo, o que acaba exigindo atrito excessivo”, conta Silvana Meira, maquiadora e cabeleireira do salão Pelle Capelli, de Santo André (SP).

Nesse cenário, alternativas mais seguras e confortáveis já têm espaço entre profissionais da beleza. No lugar do brilho com partículas sólidas, produtos como sombras metalizadas, pigmentos minerais e iluminadores líquidos ou cremosos aparecem como principais substitutos. Essas opções refletem a luz de forma uniforme, garantem intensidade visual e facilitam a aplicação e a remoção, reduzindo o risco de sensibilidade.

“O iluminador permite criar pontos de luz estratégicos no rosto, com um acabamento mais sofisticado e confortável. Já as sombras metalizadas entregam cor e brilho na medida certa, sem comprometer a saúde da pele”, orienta a profissional.

Quando o assunto é cabelo, a substituição do glitter passa menos pelo produto e mais pela técnica. Finalizações com efeito molhado, uso de óleos e séruns capilares, além de penteados bem estruturados e acessórios, ajudam a criar produções marcantes e alinhadas às tendências atuais.

“O brilho nos fios vem do cuidado. Um cabelo bem tratado, com acabamento polido e produtos adequados, chama atenção naturalmente. Grampos, presilhas e elementos com metálicos complementam o visual sem agredir o couro cabeludo”, reforça Silvana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A adoção de alternativas ao glitter tradicional reflete um movimento mais amplo do setor de beleza, que passa a priorizar produtos e técnicas alinhados à segurança, ao conforto e às novas demandas de consumo, inclusive no período do carnaval.