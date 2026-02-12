Gritos, álcool e falta de sono aumentam casos de rouquidão no carnaval
Fonoaudióloga alerta para os riscos do uso abusivo da voz, da desidratação, dos excessos de bebida alcoólica e das noites mal dormidas durante a folia
Durante o carnaval, o aumento do barulho, das longas horas de conversa, do canto e do consumo de bebidas alcoólicas cria um cenário propício para abusos vocais. Todos os anos, após o período de folia, cresce a procura por atendimento devido à rouquidão, dor ao falar e perda temporária da voz.
Segundo Ingrid Gielow, presidente da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia (SBF), a voz é diretamente impactada pelos excessos típicos do carnaval. “Falar alto ou gritar para se comunicar em ambientes barulhentos exige um esforço intenso das pregas vocais, o que pode causar inflamações e até lesões”, alerta.
Além do esforço vocal, fatores como desidratação, consumo de álcool e noites mal dormidas agravam o problema. “O álcool favorece a desidratação e reduz a percepção de esforço, fazendo com que a pessoa force ainda mais a voz sem perceber”, explica a especialista.
A fonoaudióloga ressalta que a rouquidão após o carnaval não deve ser encarada como algo normal quando persiste por mais de alguns dias. “Se a alteração vocal dura mais de duas semanas, é fundamental procurar um fonoaudiólogo ou otorrinolaringologista. Ignorar os sinais pode levar a problemas vocais mais sérios”, orienta.
Cuidados simples ajudam a preservar a voz
Para aproveitar o Carnaval sem prejuízos à saúde vocal, Ingrid recomenda:
- Mantenha hidratação constante: priorize água. Lembre que o álcool não entra nessa conta – ele desidrata
- Evite gritar: aproxime-se para falar com as pessoas
- Faça pausas vocais ao longo do dia: as cordas vocais também precisam descansar da folia
- Cuide do sono: durma bem entre um dia de folia e outro, não importa o horário
- Não force: reduza o uso da voz se perceber rouquidão ou cansaço ao falar e cantar
“Cuidar da voz é cuidar da comunicação, da saúde e da qualidade de vida. Pequenas atitudes durante o carnaval fazem toda a diferença para evitar a ‘ressaca vocal’ após o feriado”, destaca a especialista.