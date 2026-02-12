Assine
overlay
Início Bem viver
PROBLEMAS VOCAIS

Gritos, álcool e falta de sono aumentam casos de rouquidão no carnaval

Fonoaudióloga alerta para os riscos do uso abusivo da voz, da desidratação, dos excessos de bebida alcoólica e das noites mal dormidas durante a folia

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
12/02/2026 10:30 - atualizado em 12/02/2026 13:30

compartilhe

SIGA
x
Falar alto ou gritar exige um esforço intenso das pregas vocais, o que pode causar inflamações e lesões
Falar alto ou gritar exige um esforço intenso das pregas vocais, o que pode causar inflamações e lesões crédito: gpointstudio/FreePik

Durante o carnaval, o aumento do barulho, das longas horas de conversa, do canto e do consumo de bebidas alcoólicas cria um cenário propício para abusos vocais. Todos os anos, após o período de folia, cresce a procura por atendimento devido à rouquidão, dor ao falar e perda temporária da voz.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo Ingrid Gielow, presidente da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia (SBF), a voz é diretamente impactada pelos excessos típicos do carnaval. “Falar alto ou gritar para se comunicar em ambientes barulhentos exige um esforço intenso das pregas vocais, o que pode causar inflamações e até lesões”, alerta.

Além do esforço vocal, fatores como desidratação, consumo de álcool e noites mal dormidas agravam o problema. “O álcool favorece a desidratação e reduz a percepção de esforço, fazendo com que a pessoa force ainda mais a voz sem perceber”, explica a especialista.

A fonoaudióloga ressalta que a rouquidão após o carnaval não deve ser encarada como algo normal quando persiste por mais de alguns dias. “Se a alteração vocal dura mais de duas semanas, é fundamental procurar um fonoaudiólogo ou otorrinolaringologista. Ignorar os sinais pode levar a problemas vocais mais sérios”, orienta.

Leia Mais

Cuidados simples ajudam a preservar a voz

Para aproveitar o Carnaval sem prejuízos à saúde vocal, Ingrid recomenda:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

  • Mantenha hidratação constante: priorize água. Lembre que o álcool não entra nessa conta – ele desidrata
  • Evite gritar: aproxime-se para falar com as pessoas
  • Faça pausas vocais ao longo do dia: as cordas vocais também precisam descansar da folia
  • Cuide do sono: durma bem entre um dia de folia e outro, não importa o horário
  • Não force: reduza o uso da voz se perceber rouquidão ou cansaço ao falar e cantar

“Cuidar da voz é cuidar da comunicação, da saúde e da qualidade de vida. Pequenas atitudes durante o carnaval fazem toda a diferença para evitar a ‘ressaca vocal’ após o feriado”, destaca a especialista.

Tópicos relacionados:

carnaval fonoaudiologia rouquidao voz

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay