Mitos e verdades sobre a voz: o que realmente prejudica?

A voz é um dos principais instrumentos de comunicação humana, mas muitas crenças populares sobre como cuidar dela não passam de mitos. Um exemplo é o gargarejo com água morna e sal, amplamente usado para "limpar" a garganta. Apesar de aliviar momentaneamente a irritação, ele não alcança as cordas vocais diretamente, que ficam na laringe, e não na garganta. Portanto, seu efeito é limitado a regiões mais superficiais da faringe.

A rouquidão frequente também costuma ser subestimada. Diferentemente do que muitos pensam, não é normal ficar rouco com frequência. De acordo com Simon Wajntraub, fonoaudiólogo e especialista em oratória, esse sintoma pode indicar abuso vocal, inflamações ou até nódulos nas cordas vocais. “Falar gritando pode tirar a frequência exata da voz e causar rouquidão e outros problemas com o tempo. É muito importante controlar o tom da fala durante as conversas”.

Outra dúvida comum diz respeito ao consumo de água gelada. Apesar da crença de que líquidos frios “travam” a voz ou causam rouquidão, não há comprovação científica de que a temperatura da água afete negativamente as cordas vocais em pessoas saudáveis. A hidratação, aliás, é fundamental para manter a mucosa das cordas vocais saudável, seja com água gelada ou em temperatura ambiente. “O ideal é beber água aos poucos para umidificar a laringe, o que faz com que a pessoa sinta até mesmo um alívio”, explica Simon.

Não gritar e respeitar os sinais de cansaço vocal são atitudes fundamentais para manter a saúde da voz Pixabay

Manter a saúde da voz exige cuidados simples, mas essenciais no dia a dia. Hidratar-se bem, evitar falar em ambientes com muito ruído, não gritar e respeitar os sinais de cansaço vocal são atitudes fundamentais. Além disso, Simon alerta sobre a importância de exercitar a fala e a comunicação. “Falar sussurrando é muito perigoso, porque você enfraquece a musculatura das cordas vocais", afirma. "Quanto mais você estimular a sua voz, cantar, falar nos tons mais fortes, nos tons mais graves, você vai ter mais força para manter a voz em ocasiões de palestras, apresentações, aulas e todas as áreas de comunicação que dependem da voz.”

