Em um mundo onde a informação circula mais rápido do que nunca, a capacidade de se comunicar de forma eficaz tornou-se uma habilidade essencial. Seja no trabalho, em casa, ou nas redes sociais, todos nós enfrentamos o desafio diário de nos fazer entender claramente. Por isso, dominar técnicas de comunicação é não só útil mas urgente.



A fonoaudióloga e especialista em comunicação Mirna Abou Rafée, compartilha três das principais dicas de uma comunicação eficiente pata o dia a dia:

1- Escuta ativa



"A primeira e talvez mais importante técnica é a prática da escuta ativa. A arte de ouvir vai muito além de simplesmente escutar as palavras que são ditas. Envolve prestar atenção total ao interlocutor, olhar nos olhos e evitar qualquer tipo de distração. Isso significa colocar o celular de lado, esquecer as abas abertas no computador e focar completamente na pessoa que está falando. A escuta ativa permite uma compreensão mais profunda do contexto comunicativo, ajudando a evitar mal-entendidos e a construir relacionamentos mais sólidos".

2 - Expressar-se corretamente

"Além de ouvir, expressar-se corretamente é fundamental. Aqui, gestos e expressões faciais entram em cena. O corpo fala, e saber usar essa linguagem não verbal é uma poderosa ferramenta de comunicação. Um sorriso, um aceno de cabeça e o contato visual são exemplos de como podemos reforçar nossa mensagem sem dizer uma única palavra. Esses sinais ajudam a criar uma conexão mais forte com o interlocutor, tornando a comunicação mais dinâmica e efetiva".

3 - Objetividade

"Outra dica valiosa é a objetividade. Vivemos num mundo saturado de informações, ser direto e conciso é uma virtude. Isso não significa ser brusco ou ríspido, mas sim evitar rodeios desnecessários. Comunicações claras e ao ponto são mais facilmente compreendidas e apreciadas. Quando falamos de maneira simples e direta, respeitamos o tempo do outro e aumentamos as chances de nossa mensagem ser efetivamente absorvida".

Como aplicar as técnicas?

Mas como aplicar estas técnicas no dia a dia? Comece pequeno. "Nas suas próximas conversas, foque em ouvir ativamente, prestando atenção ao que está sendo dito e como está sendo dito. Use sua linguagem corporal para mostrar que você está engajado na conversa. E quando for sua vez de falar, lembre-se de ser claro e objetivo".

Além dessas técnicas, é importante lembrar que a comunicação é uma via de mão dupla. Estar aberto ao feedback e disposto a ajustar sua forma de comunicação conforme o contexto e as necessidades do interlocutor também é crucial. "A empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, desempenha um papel fundamental nesse processo. Entender os sentimentos e perspectivas da outra pessoa pode ajudar a adaptar sua mensagem de maneira mais eficaz, criando uma conexão mais genuína e profunda".

Dominar a arte da comunicação é um processo contínuo, que exige paciência, prática e, acima de tudo, disposição para aprender e melhorar. Mas as recompensas valem o esforço: menos conflitos, relações mais fortes e uma maior capacidade de influenciar e inspirar os outros.

“Portanto, se a comunicação eficaz é a chave para o sucesso pessoal e profissional, que tal começar a aprimorar suas habilidades hoje mesmo? Com essas dicas em mãos e uma atitude aberta ao aprendizado, você estará no caminho certo para se tornar um mestre da comunicação”, destaca Mirna Abou Rafée.