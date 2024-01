A comunicação é uma necessidade do ser humano, ela pode ser feita de diversas formas, como através de escrita, expressões faciais, gestos, etc. Contudo, a forma mais comum de se comunicar é através da fala. No entanto, a comunicação verbal pode carregar sinais de algumas condições, inclusive transtornos de personalidade dramática, por exemplo, como explica o pós PhD em neurociências e membro da Royal Society of Biology no Reino Unido, Fabiano de Abreu Agrela.



“Se excluirmos casos de surdez e educação, pessoas que falam alto demais e enfatizam muito as palavras durante a fala podem estar enquadradas em um dos transtornos de personalidade dramática", explica.

Os transtornos de personalidade dramática compreendem um grupo de condições que envolvem comportamentos excessivamente emocionais e instáveis, como o transtorno de personalidade borderline, narcisismo, antissocial e histriônico.



Eles são caracterizados por:

Instabilidade emocional

Impulsividade

Dificuldade em manter relacionamentos estáveis e saudáveis



O que a fala tem a ver com transtornos de personalidade?

De acordo com Fabiano, o tom de voz pode indicar a influência do transtorno no dia a dia do indivíduo. “O tom de voz reflete os estados internos de alguém, assim a tonalidade pode ser uma influência significativa e motivo de observação. Os padrões tonais podem definir processos cognitivos que devem ser observados. Transtornos como o bipolar e o de personalidade narcisista, podem incluir comportamentos de ‘grandiosidade’ o que pode refletir, em alguns casos, falar de forma mais alta”.

Leia também: Mês dedicado à saúde mental: empatia para tratar e conviver





“Claro que, em uma primeira análise, também devem ser considerados possíveis distúrbios da voz ou mudanças relacionadas à puberdade, principalmente quando há sintomas como som trêmulo, rouquidão, som sussurrante ou que oscile entre muito alto e muito baixo. Nesses casos deve-se procurar um especialista para prevenir danos futuros e melhorar a função vocal”, alerta Dr. Fabiano.