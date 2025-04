Pedra nos rins: hidratação é fundamental para evitar cálculo renal

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

A formação de pedras nos rins, conhecida como cálculo renal, é uma condição que afeta milhões de brasileiros e pode causar dores intensas, levando inclusive à internação. Segundo o urologista da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, Adriano Pinto manter-se bem hidratado é o passo mais importante para prevenir o problema, que está diretamente relacionado à concentração de substâncias na urina.



Dados da Sociedade Brasileira de Urologia indicam que cerca de 15% da população nacional terá cálculo renal em algum momento da vida. A doença tem afetado pacientes cada vez mais jovens, em função de fatores como má alimentação, sedentarismo e baixa ingestão de água.





“Os rins filtram substâncias do sangue e produzem a urina, que elimina o que o corpo não precisa. Quando há pouca ingestão de líquidos, essas substâncias ficam mais concentradas e podem se cristalizar, formando os cálculos”, explica o urologista.



Além da desidratação, outros fatores de risco incluem histórico familiar, consumo excessivo de sal e proteínas, obesidade e doenças intestinais inflamatórias. Os sintomas mais comuns envolvem dor intensa na região lombar, náuseas, vômitos e, em alguns casos, presença de sangue na urina.





A maioria dos casos pode ser evitada com mudanças simples na rotina. Adriano recomenda:





- Beba a quantidade de água indicada para o seu peso por dia, distribuídos ao longo do dia. Para saber a quantidade correta, basta fazer um cálculo individual: multiplicar 35 ml pelo peso do seu corpo, assim terá o objetivo ideal



- Observe a coloração da urina: quanto mais clara, melhor



- Reduza o consumo de sal e carnes vermelhas



- Inclua frutas e vegetais frescos na alimentação diária



- Evite suplementos sem orientação médica, especialmente os ricos em cálcio e proteínas



- Pratique atividades físicas regularmente, o que contribui para o bom funcionamento do organismo



Em casos recorrentes de cálculo renal, exames de imagem e laboratoriais podem ser necessários para investigar a causa e indicar o melhor tratamento. “O acompanhamento médico é essencial, especialmente para quem já teve pedras nos rins, pois há grandes chances de recorrência”, alerta o especialista.



A prevenção ainda é o melhor caminho para manter o sistema urinário saudável e evitar as crises que, segundo especialistas, podem provocar dores comparáveis às do parto.

