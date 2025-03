Seus rins estão OK? Faça o exame gratuito de creatinina e descubra

Na semana em que se celebra o Dia Mundial do Rim (13 de março), a Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), com apoio da AstraZeneca, vai oferecer exames de dosagem de creatinina no sangue de forma gratuita à população. A testagem vai acontecer em 20 regionais da Sociedade nas cinco regiões do País como parte da campanha nacional “Seus Rins estão OK? Faça o exame de creatinina e descubra!”, que busca conscientizar a população sobre a importância da saúde renal. Ao todo, 10 mil testes, sendo 500 por regional, serão disponibilizados à população em cinco dias de campanha (detalhes sobre o serviço abaixo). A partir dos resultados, pacientes serão encaminhados para atendimento médico em unidades de saúde locais.

"No Brasil, estima-se que 20 milhões de adultos vivam com Doença Renal Crônica (DRC). No entanto, muitas pessoas não sabem que têm a condição. Por meio do exame de dosagem de creatinina no sangue, a campanha busca detectar novos casos de doença renal crônica. Esse é o primeiro passo para garantir acesso ao tratamento, em uma política de saúde mais inclusiva e equitativa para todos. Quando o diagnóstico demora a acontecer, o paciente pode enfrentar impactos importantes na qualidade de vida", explica o presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), José Andrade Moura Neto.

Os rins são responsáveis por funções vitais, como filtrar as toxinas do sangue e controlar a pressão arterial. Quando não funcionam corretamente, podem levar a doença renal crônica¹, que se não for diagnosticada e tratada, pode levar à perda de até 90% da função renal, mesmo sem sintomas. A DRC afeta principalmente os rins, mas pode prejudicar outros órgãos do corpo, como coração, além de poder ser tanto a causa quanto a consequência de outras doenças cardiovasculares, como a insuficiência cardíaca. Além disso, a perda da função renal pode desencadear diversas complicações, entre elas a hiperpotassemia, o aumento dos níveis de potássio no sangue.

“Com a projeção de que a DRC se tornará a quinta principal causa de mortalidade em todo o mundo, até 2040, há uma necessidade urgente de que lideranças tratem a condição como uma prioridade de saúde pública. Com a iniciativa de testagem, a AstraZeneca reforça o seu compromisso com o diagnóstico precoce da doença renal, com a jornada cardiometabólica do paciente e como forma de reduzir o impacto da diálise e dos transplantes nos sistemas de saúde”, diz a Diretora Médica da AstraZeneca Brasil, Dra. Karina Fontão.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a condição atinge cerca de 10% da população mundial, podendo chegar a 36% em grupos de risco. Já no Brasil, estima-se que 6,7% dos adultos tenham a doença, número que triplica entre os idosos. Como os sintomas geralmente aparecem apenas em estágios mais avançados, exames preventivos são essenciais para um diagnóstico precoce e a adoção de medidas que evitem complicações mais graves.



SERVIÇO

EXAME GRATUITO DE DOSAGEM DE CREATININA NO SANGUE



Belo Horizonte

Faculdade de Medicina UFMG. Avenida Professor Alfredo Balena 110. Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte.

13/03, 09 às 15h

Juiz de Fora

Pátio do PAM Marechal. R. Marechal Deodoro, 496 - Centro, Juiz de Fora – MG.

13/03 e 14/03, 8:00 às 12:00



Sobre a Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN)

A Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) atua desde 1960 na promoção da saúde renal no Brasil, incentivando a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento de doenças renais. A entidade desenvolve campanhas nacionais, apoia pesquisas e colabora com órgãos de saúde para ampliar o acesso à assistência nefrológica de qualidade. Saiba mais em: https://sbn.org.br/

Sobre a AstraZeneca

A AstraZeneca é uma empresa biofarmacêutica global, orientada pela ciência, que está focada na descoberta, desenvolvimento e comercialização de medicamentos de prescrição médica em Oncologia, Doenças Raras e Biofarmacêuticos, incluindo Medicina Cardiovascular, Renal e Metabólica, Respiratória e Imunologia. Com sede em Cambridge, Reino Unido, a AstraZeneca opera em mais de 100 países e seus medicamentos inovadores são usados por milhões de pacientes em todo o mundo. Para mais informações, visite: www.astrazeneca.com.br