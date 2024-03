A prevalência de doenças no rim é alarmante, com milhões de pessoas afetadas globalmente

Neste Dia Mundial do Rim (14/3), é comemorado globalmente os avanços no cuidado do rim. A data também serve para realçar a vital importância da saúde renal. “Compreendo profundamente o impacto que os rins têm em nosso bem-estar geral e a importância de adotar práticas saudáveis para preservar sua função.”, destaca o médico nutrólogo Ronan Araujo.



Os rins são órgãos notavelmente versáteis, desempenham funções cruciais que vão além da simples filtragem de resíduos; eles são pilares na regulação da pressão arterial, no equilíbrio de fluidos e eletrólitos, e na produção de hormônios que influenciam desde a produção de glóbulos vermelhos até a saúde óssea. A falha renal não apenas coloca o corpo em sério risco, mas compromete a qualidade de vida.



Doenças renais: um alerta silencioso

A prevalência de doenças no rim é alarmante, com milhões de pessoas afetadas globalmente. Condições como doença renal crônica (DRC), infecções do trato urinário, pedras nos rins, e nefropatia diabética estão entre as mais comuns, todas potencialmente levando a complicações graves se não tratadas, incluindo insuficiência renal, doenças cardiovasculares, anemia, distúrbios do metabolismo ósseo, e mais.

Relação entre diabetes e problemas renais

Uma das complicações mais graves e prevalentes da diabetes é o seu impacto na saúde renal. A conexão entre diabetes e doenças renais é tão significativa que merece uma atenção especial neste Dia Mundial do Rim. A nefropatia diabética, uma das principais causas de DRC, surge como resultado do dano aos vasos sanguíneos nos rins devido ao alto nível de glicose no sangue. Esta condição enfatiza a importância crítica do controle glicêmico para a prevenção de danos renais.



A longo prazo, o excesso de glicose pode causar danos aos delicados filtros dos rins. Inicialmente, isso pode levar ao aumento da excreção de proteínas na urina, um dos primeiros sinais de nefropatia diabética. À medida que a condição progride, a capacidade dos rins de filtrar resíduos do sangue diminui, levando a uma acumulação de toxinas no corpo que pode culminar em insuficiência renal crônica.



A prevenção e gestão eficaz da diabetes são cruciais para proteger a saúde renal, enfatizando a importância do controle rigoroso dos níveis de glicose no sangue e da pressão arterial. Um estilo de vida saudável é uma estratégia essencial. O hábito inclui:

Uma dieta equilibrada rica em nutrientes

Atividade física regular

Monitorar a função renal regularmente

Evitar substâncias que possam danificar os rins, como o tabaco e o consumo excessivo de álcool

Além disso, a gestão da diabetes através de medicamentos prescritos, conforme necessário, e a aderência a um plano de cuidados de saúde planejado podem prevenir complicações renais graves e manter a saúde dos rins.



Prevenção: o pilar da saúde renal

A prevenção é a chave para a saúde renal. A adoção de um estilo de vida saudável pode diminuir significativamente o risco de doenças renais. Aqui estão algumas diretrizes fundamentais:



Hidratação adequada: beber água suficiente ajuda na função renal, mas evite o excesso



Alimentação saudável: uma dieta rica em frutas, vegetais, e grãos integrais promove rins saudáveis



Controle da pressão arterial e diabetes: ambos são fatores de risco significativos para doenças renais. Monitorar e manter esses níveis sob controle é crucial



Peso saudável: a obesidade aumenta o risco de doenças renais. Manter um peso saudável através de dieta, exercício e acompanhamento médico é fundamental



Evite substâncias nocivas: limite o uso de anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), incluem medicamentos como ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, entre outros.), e evite fumar e o consumo excessivo de álcool



Exercícios regulares: a atividade física ajuda a controlar o peso, a pressão arterial e os níveis de açúcar no sangue

Check-ups regulares: detecção precoce através de exames pode prevenir a progressão de doenças renais

Pequenas mudanças nos hábitos de vida podem ter efeitos profundos na prevenção de doenças renais e na manutenção da saúde geral. "Neste Dia Mundial do Rim, inicie um compromisso com a sua saúde renal. As escolhas que fazemos diariamente têm um impacto significativo na nossa saúde a longo prazo. Vamos utilizar esta ocasião para disseminar conscientização e encorajar a ação em prol da saúde renal. Proteger nossos rins é proteger nossa saúde geral e bem-estar", recomenda Ronan.