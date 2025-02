Carnaval, bebida e ronco: como a folia pode atrapalhar o sono

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

O carnaval é uma das maiores festas do Brasil e a combinação de estímulos excessivos, mudança de rotina e o consumo elevado de alimentos e bebidas pode prejudicar a saúde, especialmente o sono. Entre os problemas mais comuns está a apneia do sono, condição que afeta milhões de brasileiros e tende a piorar durante a folia.





O consumo excessivo de álcool durante o período é um fator que agrava distúrbios do sono. O álcool relaxa os músculos da garganta, estreitando as vias respiratórias e intensificando as pausas respiratórias, o que piora os sintomas da apneia.





Um estudo publicado no Journal of Clinical Sleep Medicine revela que o álcool fragmenta o sono, dificultando o alcance das fases mais profundas e aumentando o risco de obstrução das vias aéreas. "O álcool relaxa a musculatura da garganta, estreitando as vias respiratórias e, consequentemente, aumenta a frequência e gravidade dos episódios de apneia, prejudicando a qualidade do descanso", explica o pneumologista e diretor científico da Biologix, Geraldo Lorenzi Filho.





Além disso, a fadiga resultante das noites mal dormidas pode agravar ainda mais os distúrbios respiratórios. O especialista em medicina do sono, alerta: "A falta de descanso adequado, somada ao relaxamento excessivo causado pelo álcool, cria um ciclo vicioso onde os sintomas se intensificam, prejudicando ainda mais a qualidade do sono".





Embora o álcool possa induzir o sono, ele não promove descanso reparador, fragmentando as fases mais profundas do sono. Segundo um estudo da Universidade de Michigan, o álcool pode aumentar em até 25% a duração dos episódios de apneia em pacientes com apneia obstrutiva do sono, especialmente nos dias seguintes à ingestão excessiva.





Dicas para dormir melhor durante o carnaval:





- Limite-se a uma ou duas bebidas alcoólicas por dia e evite beber em excesso, especialmente se você estiver propenso a problemas respiratórios





- Evite o consumo de bebidas alcoólicas pelo menos três a quatro horas antes de dormir, pois o álcool pode afetar a qualidade do sono e aumentar o risco de apneia do sono





- Tente dormir de lado, pois isso pode ajudar a manter as vias aéreas abertas. Evite dormir de costas, pois essa posição pode aumentar o ronco e a obstrução das vias respiratórias





- Tente dormir e acordar no mesmo horário todos os dias, mesmo durante os eventos sociais. Isso ajuda a regular seu relógio biológico e melhora a qualidade do sono, mesmo que você tenha saído mais tarde





“Durante o carnaval, é importante equilibrar a diversão com momentos de descanso para cuidar da saúde. Se os episódios de ronco e apneia se intensificarem, é essencial procurar a orientação de um especialista para entender melhor a situação e evitar complicações”, reforça Lorenzi Filho.

