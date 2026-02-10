Coleta de lixo em BH: carrinhos elétricos são testados no lugar de carroças

Após a proibição do uso de carroças na capital, Belo Horizonte (MG) começou a testar carrinhos elétricos para substituir a tração animal no transporte de cargas. A medida prevê que os veículos sejam repassados aos trabalhadores por meio de empréstimo (comodato) e faz parte de um plano de transição que inclui capacitação, exigência de habilitação e acompanhamento social dos carroceiros.

Desde 22 de janeiro, está em vigor na cidade a proibição do uso de carroças, conforme a legislação municipal aprovada em 2021 e atualizada posteriormente, que antecipou o fim da tração animal para 2026. A PBH afirma que a transição será feita de forma gradual, com oferta de alternativas de trabalho e apoio social aos trabalhadores que dependiam da atividade.

Segundo a prefeitura, cerca de 500 carroceiros já estão cadastrados no município, número que ainda deve aumentar com a abertura de um novo cadastro. O decreto prevê três frentes principais: a cessão do triciclo motorizado para quem tem ou vai tirar habilitação; apoio para acesso ao Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), no caso de idosos ou pessoas com deficiência; e a oferta de cursos de qualificação profissional na área de zeladoria urbana e outras frentes de trabalho.

Para conduzir o veículo elétrico, será exigida Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria moto. A prefeitura vai firmar parceria com o SEST/SENAT para custear todo o processo de habilitação, incluindo exames médicos e psicológicos, aulas teóricas e práticas e as provas no Detran-MG. A licitação para a aquisição dos veículos deve começar após a publicação do decreto, com expectativa de avanço em até 30 dias.

O prefeito Álvaro Damião (União) afirmou que, no início, houve receio por parte dos carroceiros, que temiam perder a fonte de renda. “Muita gente pensava: ‘Será que estão pensando só no animal e não em mim?’. Isso aqui é profissão, foi com isso que muita gente cuidou dos filhos. Mas agora eles estão vendo que a prefeitura tem por eles o mesmo carinho que tem pelos animais. Eles vão perceber claramente que essa mudança é boa pra todo mundo”, disse.

Segundo Damião, além de reduzir custos, o novo modelo melhora a segurança e as condições de trabalho. “O custo de energia é de cerca de R$ 6 a R$ 7 a cada 100 quilômetros. É mais barato, mais seguro e mais eficiente do que manter um animal. O veículo é mais compacto, anda mais rápido e dá mais segurança para quem está dirigindo e para o trânsito”, afirmou.

Os triciclos serão cadastrados e monitorados pela prefeitura para evitar venda ou repasse irregular. Sobre a aplicação de multas a quem insistir no uso de carroças, Damião explicou que existe uma liminar suspendendo as penalidades, e que o processo será feito em etapas, respeitando a decisão judicial.

O que vai acontecer com os animais?

Durante o processo de transição, a prefeitura cadastrou 612 animais, que passaram por microchipagem, vacinação e vermifugação. Os carroceiros poderão optar por manter a guarda dos animais desde que não sejam mais usados para tração, fazer a doação voluntária. Nos casos de maus-tratos ou recolhimento, uma organização da sociedade civil parceira ficará responsável pelos cuidados, sob coordenação da Subsecretaria de Bem-Estar Animal. “A gente não quer separar o carroceiro do animal. Ele pode ficar com o animal para cuidar, só não para puxar carroça. Isso, pra nós, é até prioridade”, disse o prefeito.



Como é o carrinho elétrico

O modelo testado pela PBH é fabricado pela empresa Fusco Moto Segura. Segundo o diretor e fundador da empresa, Vladimilson Reis, a autonomia média do veículo é de cerca de 100 km por carga, podendo chegar a 140 km. Dependendo do trajeto em cidades com muitas ladeiras, como Belo Horizonte, esse alcance pode ser um pouco menor.

O carregamento pode ser feito em tomada residencial de 20 amperes. Uma carga completa consome cerca de 7 kWh e custa, em média, entre R$ 6 e R$ 8, variando conforme a tarifa de energia. O tempo de recarga é de aproximadamente cinco horas em tomada 220V. “Na prática, é difícil alguém gastar uma carga inteira em um único dia, mesmo quem roda muito, como entregadores de gás. O custo-benefício é muito bom pra quem depende do veículo pra trabalhar”, explicou.

A velocidade máxima do triciclo é de 52 km/h. O preço varia conforme a configuração e os acessórios, como tipo de carroceria ou sistema de basculamento, ficando entre R$ 55 mil e R$ 70 mil. A empresa tem atualmente oito modelos elétricos na linha. A produção leva cerca de 15 dias, mas, como a fábrica fica na Zona Franca de Manaus (AM), o prazo total de entrega pode chegar a 30 dias, considerando o transporte.



Transição social e urbana

A PBH afirma que a mudança busca equilibrar bem-estar animal, inclusão social e melhoria urbana. Além de reduzir o sofrimento dos animais, a prefeitura aposta que os novos veículos vão trazer mais segurança ao trânsito e melhores condições de trabalho para quem atua na coleta e transporte de materiais pela cidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Essas pessoas ajudam a cidade, participam do sistema de limpeza urbana. São parceiras da prefeitura. Agora, além de parceiras, vão ser tratadas com dignidade: sem sol na cabeça, sem chuva, com segurança e qualidade de vida”, resumiu o prefeito.