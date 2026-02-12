Carnaval em BH: novos postos médicos serão instalados durante a folia

Para atender ao aumento da demanda provocada pelo carnaval e evitar a sobrecarga nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Belo Horizonte, dois Postos Médicos Avançados (PMAs) estão sendo instalados na capital. Os PMAs vão funcionar a partir das 19h desta sexta-feira (13/2) até as 7h da Quarta-feira de Cinzas (18/2), sem interrupção.



As estruturas temporárias estão sendo montadas no Centro de Referência das Juventudes, na Rua Guaicurus, nº 50, no Centro, e na UPA Centro-Sul, na Rua Domingos Vieira, nº 488, no Bairro Santa Efigênia; As regiões são estratégicas devido à concentração de blocos e ao fluxo intenso de pessoas.



Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), os postos vão atuar na estabilização dos pacientes e agilizar o atendimento. "Serão priorizados casos de intoxicação, desidratação, hipoglicemia, mal súbito, pequenos traumas, entre outros agravos comuns nesse período", afirma a gestão municipal.



Além dos postos avançados, as nove UPAs espalhadas por todas as regiões da cidade funcionarão normalmente, 24 horas por dia. Já os centros de saúde estarão abertos durante o período de carnaval na segunda-feira (16), das 7h às 17h, e na quarta-feira (18), a partir das 13h, voltando ao atendimento normal.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) vai operar normalmente durante todo a folia. Além das 28 ambulâncias que já compõem a frota regular, quatro unidades de suporte ficarão posicionadas nos PMAs para agilizar transferências e atendimentos emergenciais. Segundo a PBH, a Belotur também contratou ambulâncias para reforçar o atendimento durante o período.



Prevenção ampliada

Para fortalecer a saúde e a segurança sexual dos foliões, a Secretaria Municipal de Saúde vai ofertar a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) ao HIV entre os dias 14 e 17 de fevereiro, das 10h às 16h, no Centro de Referência das Juventudes.



No mesmo espaço, estarão disponíveis testes rápidos para HIV, hepatites B e C e sífilis. Após o acolhimento inicial pela equipe de saúde, os interessados poderão ser encaminhados para testagem e, se houver indicação clínica, iniciar a PrEP, que consiste no uso de medicamento antirretroviral capaz de reduzir significativamente o risco de infecção pelo HIV quando utilizado de forma correta.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima