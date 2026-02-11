Bloco Chama o Síndico atrai multidão no 'esquenta' do carnaval 2026
Foliões tomaram a Avenida Afonso Pena, no Centro da capital mineira, animados por canções de Tim Maia, Jorge Ben Jor e ritmos afro-brasileiros
compartilheSIGA
O Chama o Síndico manteve a tradição e, mais uma vez, reuniu uma multidão antes mesmo do início oficial do carnaval em Belo Horizonte. Nesta quarta-feira (11/2), o bloco desfilou com um repertório repleto de sucessos de Tim Maia, além de canções de Jorge Ben Jor e ritmos afro-brasileiros.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
- Carnaval debaixo de chuva? Veja como fica o tempo em fevereiro em MG
- Carnaval em BH: quase 50 blocos desfilam neste fim de semana
Um dos responsáveis pela retomada do carnaval de rua na capital mineira, o Chama o Síndico ganhou as ruas pela primeira vez em 2012. No cortejo de estreia, o bloco saiu da Praça da Liberdade e seguiu até o Viaduto Santa Tereza.
Leia Mais
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
No carnaval de 2026, o ponto de partida também foi a Praça da Liberdade. O trajeto dos foliões ocorre pelas avenidas João Pinheiro e Álvares Cabral até a Avenida Afonso Pena, na altura da entrada do Parque Municipal, onde aconteceu a concentração. O destino do cortejo é a Praça Sete.