Bloco Chama o Síndico atrai multidão no 'esquenta' do carnaval 2026

O Chama o Síndico manteve a tradição e, mais uma vez, reuniu uma multidão antes mesmo do início oficial do carnaval em Belo Horizonte. Nesta quarta-feira (11/2), o bloco desfilou com um repertório repleto de sucessos de Tim Maia, além de canções de Jorge Ben Jor e ritmos afro-brasileiros.

Um dos responsáveis pela retomada do carnaval de rua na capital mineira, o Chama o Síndico ganhou as ruas pela primeira vez em 2012. No cortejo de estreia, o bloco saiu da Praça da Liberdade e seguiu até o Viaduto Santa Tereza.

O Chama o Síndico está entre os maiores blocos carnavalescos da capital mineira. No carnaval de 2026, cerca de 600 foliões desfilarão pelas ruas

No carnaval de 2026, o ponto de partida também foi a Praça da Liberdade. O trajeto dos foliões ocorre pelas avenidas João Pinheiro e Álvares Cabral até a Avenida Afonso Pena, na altura da entrada do Parque Municipal, onde aconteceu a concentração. O destino do cortejo é a Praça Sete.