FOLIA EM BH

Bloco Chama o Síndico atrai multidão no 'esquenta' do carnaval 2026

Foliões tomaram a Avenida Afonso Pena, no Centro da capital mineira, animados por canções de Tim Maia, Jorge Ben Jor e ritmos afro-brasileiros

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
11/02/2026 21:46 - atualizado em 11/02/2026 21:47

Desfile do Chama o Síndico ocorre, tradicionalmente, na quarta-feira que antecede o carnaval
Repertório musical é formado por sucessos de Tim Maia, Jorge Ben Jor e por ritmos afro-brasileiros crédito: Marcos Vieira/EM/D.A.Press

O Chama o Síndico manteve a tradição e, mais uma vez, reuniu uma multidão antes mesmo do início oficial do carnaval em Belo Horizonte. Nesta quarta-feira (11/2), o bloco desfilou com um repertório repleto de sucessos de Tim Maia, além de canções de Jorge Ben Jor e ritmos afro-brasileiros.

Um dos responsáveis pela retomada do carnaval de rua na capital mineira, o Chama o Síndico ganhou as ruas pela primeira vez em 2012. No cortejo de estreia, o bloco saiu da Praça da Liberdade e seguiu até o Viaduto Santa Tereza. 

O Chama o Síndico está entre os maiores blocos carnavalescos da capital mineira. No carnaval de 2026, cerca de 600 foliões desfilarão pelas ruas-Marcos Vieira/EM/D.A.Press
Bloco Chama o Síndico desfila pelas ruas de BH desde 2012-Marcos Vieira/EM/D.A.Press
Bloco reuniu multidão na Avenida Afonso Pena, no Centro de BH-Marcos Vieira/EM/D.A.Press
Repertório musical é formado por sucessos de Tim Maia, Jorge Ben Jor e por ritmos afro-brasileiros-Marcos Vieira/EM/D.A.Press
Desfile do Chama o Síndico ocorre, tradicionalmente, na quarta-feira que antecede o carnaval-Marcos Vieira/EM/D.A.Press
No carnaval de 2026, o ponto de partida também foi a Praça da Liberdade. O trajeto dos foliões ocorre pelas avenidas João Pinheiro e Álvares Cabral até a Avenida Afonso Pena, na altura da entrada do Parque Municipal, onde aconteceu a concentração. O destino do cortejo é a Praça Sete.

