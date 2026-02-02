Chama o Síndico "abre" o Carnaval de BH com soul e ancestralidade

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Antes mesmo do início oficial da folia, é o Chama o Síndico quem costuma anunciar que o Carnaval de Belo Horizonte começou. Tradicionalmente desfilando na quarta-feira que antecede a festa, o bloco reafirma em 2026 seu papel simbólico de abertura, reunindo milhares de foliões ao som de Tim Maia, Jorge Ben Jor e ritmos afro-brasileiros que celebram ancestralidade, identidade e ocupação das ruas.

O Carnaval de Belo Horizonte segue em expansão e a edição de 2026 já desponta como a maior da história da capital. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), 612 blocos de rua se cadastraram para desfilar, um crescimento de cerca de 8% em relação a 2025. A programação oficial prevê ao menos 660 cortejos distribuídos pelas dez regionais da cidade, entre os dias 31 de janeiro e 22 de fevereiro, abrangendo pré-carnaval, feriado e pós-carnaval.

Soul, samba e identidade negra nas ruas

Criado em 2010, durante a retomada do carnaval de rua na cidade, o Chama o Síndico nasceu da vontade de um grupo de amigos músicos de prestar homenagem a dois dos maiores nomes da música popular brasileira. Desde o início, o bloco apostou em uma proposta musical que une funk soul, samba, maracatu, ijexá, marchinhas, reggae e funk, criando uma sonoridade própria que rapidamente ganhou espaço entre os foliões.

A estreia oficial nas ruas ocorreu em 2012, em um cortejo que partiu da Praça da Liberdade e seguiu até o Viaduto Santa Tereza. Já naquele primeiro desfile, o bloco atraiu um público expressivo, confirmando a força da proposta em um momento de efervescência cultural do Carnaval de BH.

Bloco Chama o Síndico, na Av. Afonso Pena Tulio Santos/EM/D.A Press

Da rua para os palcos

O sucesso do bloco deu origem à banda Chama o Síndico, que hoje mantém agenda ativa ao longo de todo o ano em festivais, casas de shows e eventos privados em Belo Horizonte e em outras cidades de Minas Gerais. A formação reúne percussionistas, baixo, guitarra, dois vocalistas e um trio de sopros.

Durante o Carnaval, o grupo convida músicos extras para compor a bateria e o naipe de metais. A estrutura permite que o repertório ganhe ainda mais potência sonora nas ruas, sem perder a identidade construída ao longo dos anos.

Um dos símbolos do Carnaval de BH

Ao longo de mais de uma década, o Chama o Síndico se transformou em um dos símbolos da renovação do Carnaval de Belo Horizonte. O coletivo se firmou como um projeto cultural que transita entre a rua e o palco, mantendo viva a memória de ícones da música brasileira ao mesmo tempo em que dialoga com a identidade urbana e afro-brasileira.

Para saber mais sobre o bloco e onde ‘Chama o Síndico’ desfila na capital mineira, acompanhe as informações pelo instagram.

