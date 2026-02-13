BH: Homem que esfaqueou ex-companheira é condenado a 27 anos de prisão

O homem que tentou matar a ex-companheira a facadas em outubro de 2024, no Bairro Paraíso, Região Leste de Belo Horizonte, foi condenado a 27 anos e seis meses de prisão. O julgamento aconteceu nesta quinta-feira (12/2),

O réu foi denunciado por tentativa de feminicídio com as qualificadoras de violência doméstica/familiar e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Além disso, ele também foi denunciado por portar arma fora de casa, sem licença da autoridade. Ao estabelecer a sentença, o juiz determinou que a pena seja cumprida em regime fechado.

O caso aconteceu em 21 de outubro de 2024, próximo à Rua Niquelina, no Bairro Paraíso. Segundo a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), a vítima, de 46 anos, e o réu tinham um relacionamento amoroso marcado por agressões físicas e psicológicas por parte dele.

Na tarde do dia do crime, o réu, que não aceitava o término da relação entre os dois, foi até o local de trabalho da ex-companheira e passou a acompanhar o trajeto que ela e duas amigas faziam, enquanto proferia ofensas e ameaças de morte.

Em determinado momento, após ser ignorado pela vítima, o denunciado sacou uma faca e agrediu a ex-companheira diversas vezes nas costas e na região abdominal.

A vítima tentou fugir, mas foi esfaqueada novamente na região das costas. A denúncia do MPMG relatou ainda que a agressão contra a mulher só não se prolongou devido à intervenção de uma amiga da vítima, que usou um pedaço de pau para afastar o homem.

Populares conseguiram conter o denunciado até a chegada da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). O homem foi conduzido à delegacia e a mulher foi encaminhada para o Hospital João XXIII.