Vai chover em BH nesta sexta-feira (13/2)? Confira a previsão do tempo

A chuva em Belo Horizonte não deu trégua no início de fevereiro, mas a meteorologia indica diminuição nas precipitações às vésperas do carnaval. De acordo com a Defesa Civil municipal, a cidade pode ter pancadas típicas de verão nesta sexta-feira (13/2), mas os dias de folia podem ser de céu aberto.

Conforme a previsão, o dia é de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva isoladas, a partir da tarde.

A temperatura mínima registrada nesta sexta-feira foi de 16,5°C, às 6h, na Estação Pampulha, na região homônima, com sensação térmica de 18,6°C. Na Estação Cercadinho, na Região Oeste, a mínima foi de 16,9°C, com sensação de 7,3°C.

A máxima pode chegar a 30°C e a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 40%, à tarde.

A meteorologia previa uma diminuição do acumulado de precipitação em BH para fevereiro, comparado ao mês anterior. De acordo com a Defesa Civil municipal, a média climatológica de precipitações é de 177,7 milímetros (mm) para cada regional em fevereiro.

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1mm por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20mm, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

No entanto, choveu na capital em todos os dias do mês até quarta-feira (11/2). As regiões Barreiro, Centro-Sul, Leste e Noroeste já ultrapassaram o total da chuva esperada para todo o mês. Segundo a Defesa Civil de BH, até a manhã desta sexta-feira, as regionais contabilizaram, respectivamente, 204,8mm e 210,5mm.

Acumulado de chuvas até às 7h do dia 12/2

Barreiro: 217,2 (122,2%)



Centro-Sul: 256,9 (144,6%)



Hipercentro: 117,4 (65,5%)



Leste: 250,4 (140,9%)



Nordeste: 157,2 (88,5%)



Noroeste: 205,0 (115,4%)



Norte: 158,6 (89,3%)



Oeste: 175,6 (98,8%)



Pampulha: 160,0 (90,0%)



Venda Nova:159,0 (89,5)

Média climatológica de fevereiro: 177,7 mm

Mínimas registradas por regional em 13/2

Barreiro: 19,2 °C, às 5h25.

Centro-Sul: 17,5 °C, às 6h30.

Oeste: 16,9 °C, com sensação térmica de 7,3 °C, às 6h.

Pampulha: 16,5 °C com sensação térmica de 18,6 °C, às 6h.

Venda Nova: 16,6 °C, às 5h40.

Como fica o tempo em Minas?

Com o fim da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), a chuva deve ir embora de Minas Gerais nesta sexta-feira (13/2). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de céu entre nuvens e aumento das temperaturas em praticamente todo o estado.

Por outro lado, ainda há uma pequena possibilidade de chuva isolada por causa do aquecimento diurno e disponibilidade de umidade para as regiões Oeste e Sul de Minas.

Segundo o Inmet, o dia é de céu parcialmente nublado a claro com possibilidade de chuva isolada nas regiões Noroeste, Triângulo, Alto Paranaíba, Sul, Sudoeste e Campo das Vertentes. Céu parcialmente nublado nas regiões Norte, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado.

Vai chover no carnaval?

Os belo-horizontinos que pretendem curtir o carnaval nas ruas podem ficar mais tranquilos quanto à chuva. Segundo o Inmet, uma área de alta pressão em médios níveis da atmosfera deve atuar em Minas Gerais. Isso significa que haverá uma formação menor de nuvens, diminuindo a possibilidade de chuva até domingo (15/2).

Na segunda-feira (16/2), além da região Sul, há chance de chuva pontual na região Oeste, Zona da Mata e Central. As típicas pancadas de verão devem retornar a partir da quarta-feira de cinzas (18/2). Em BH, as temperaturas podem chegar à marca de até 32°C no sábado e no domingo, com céu claro a parcialmente nublado.

O que fazer em caso de chuva?

A Defesa Civil de BH recomenda que, em caso de chuva forte, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

Recomendações