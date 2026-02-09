Temporal inunda cidade da Grande BH; moradores contabilizam prejuízos

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Moradores de Jaboticatubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, calculam os estragos causados pela forte chuva que atingiu o município na tarde desse domingo (8/2). Segundo eles, a água em alguns locais alcançou um nível inédito e assustou famílias, que precisaram se salvar à medida que o volume aumentava. No entanto, mesmo com o alívio de não terem a integridade física comprometida, muitos lamentaram as perdas materiais.

Segundo o auxiliar de serviços gerais Diogo dos Santos Reis, a inundação foi tão grave que, a princípio, ele nem pensou em danos materiais. A preocupação maior foi com o filho mais novo, de 10 anos. Diogo estava trabalhando em uma casa ao lado, no Bairro Sagrada Família, enquanto o menino, a esposa e a outra filha, de 19, estavam no imóvel. Em nove anos morando no local, ele relata nunca ter visto uma chuva e um alagamento tão forte quanto o de ontem.

“Quando cheguei aqui (na casa dele), minha casa já estava alagada. Aí tirei meu menino que tem apenas 10 anos, depois tirei minha sogra, que tem 65 anos. Pulei o muro com ele (filho), quem me deu suporte foram os vizinhos”, conta.

Já a aposentada Maria Mafalda Resende relata o susto que tomou ao se deparar com a velocidade em que a água subiu. Ela conta que mora sozinha no local há três anos e nunca se deparou com o cenário assustador como o de ontem: “Estava dormindo, eles (vizinhos) me chamaram e a casa estava fechada. Deus que me acordou, (senão) eu ia morrer afogada”.

Danos

De acordo com a Prefeitura de Jaboticatubas, a chuva desse domingo foi a mais forte dos últimos 20 anos. As ocorrências se concentraram em bairros próximos à Região Central e em áreas próximas a cursos d’água, especialmente nas regiões do Rio Bom Jesus e do Rio São José.

Em relação aos danos, o Executivo municipal afirmou que está prestando apoio às famílias atingidas, mas não detalhou qual tipo de ajuda. Na manhã desta segunda-feira (9/2), a reportagem percorreu as ruas dos bairros afetados pela inundação e observou bastante lama, galhos de árvores e itens que foram arrastados pela água.

Na casa de Diogo, pouco foi salvo. Uma televisão nova, que ele não terminou de pagar, foi danificada pela chuva. Muitos objetos foram trocados de lugar, na tentativa de evitar o contato direto com a água. Alguns alimentos foram colocados em locais mais altos da casa, conforme mostrou Diogo à reportagem. O drama, agora, será recomeçar: "Agora é só Deus na causa", lamenta.

Resgate e danos

Uma senhora, de 69 anos, foi resgatada por moradores no Bairro Sagrada Família. Conforme imagens que circulam nas redes sociais, a idosa foi auxiliada por dois homens a sair da casa que foi tomada pela água. De acordo com a Prefeitura de Jaboticatubas, ela foi levada para a casa de familiares e passa bem.

Segundo o boletim da Defesa Civil de Minas Gerais, houve inundação no Centro da cidade, atingindo casas e comércios. Alguns moradores da região precisaram ser retirados preventivamente, mas retornaram depois que a água baixou.

Também houve um deslizamento de terra em um imóvel na Rua João Venâncio, no Bairro São Tarcísio. De acordo com a Defesa Civil, ninguém ficou desalojado ou desabrigado no município.

O local é classificado como área de risco pelo órgão municipal, motivo pelo qual está interditado de forma preventiva. A interdição foi realizada para garantir a segurança da população e a área segue sob monitoramento técnico. Novas avaliações serão feitas antes de qualquer liberação. No momento, a orientação da prefeitura é manter o isolamento do local.

Na manhã desta segunda-feira, agentes municipais realizaram a limpeza das ruas atingidas. Uma ponte foi interditada para veículos como medida de prevenção. O Executivo municipal reforça que moradores acionem a Defesa Civil pelo telefone (31) 2010-7181 em caso de emergência.

