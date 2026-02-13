Folia agita Mercado Municipal de Montes Claros
Aberto o carnaval da cidade do Norte de Minas com 25 agremiações. Neste sábado (15/2), acontece o Encontro de Blocos
O Mercado Municipal de Montes Claros ganhou um movimento diferente nesta sexta-feira (13/2), com batuque, som de bateria, de tamborins, mistura de ritmos e muita animação. Ponto de visitação da cidade, o mercado foi escolhido para a abertura oficial do carnaval de Montes Claros, Norte de Minas, com a participação de integrantes do Bloco Los Fuleros, do prefeito Guilherme Guimarães e secretários municipais.
“O mercado foi escolhido para a abertura do carnaval 2026 por ser centro de energia da cidade. É aqui que as pessoas se encontram. É daqui que sai toda a energia que se espalha para a cidade toda”, afirmou a secretária municipal de cultura e turismo de Montes Claros, Júnia Veloso Rebello.
De acordo com a prefeitura local, o carnaval conta com a participação de 45 blocos, que vão se apresentar em diferentes partes da cidade até terça-feira (17/2). Neste sábado (14/2) pela manhã, o Mercado Municipal é palco para o Bloco Os Capoeiras. Também está marcada a apresentação do Bloco Xililique, no Parque Municipal Milton Prates, das 10h às 13h.
Na tarde deste sábado (14/2), a partir das 15h, vai acontecer um dos pontos altos da folia, o Encontro de Blocos, no circuito da Avenida Viriato Ribeiro de Aquino, perto da Rodoviária de Montes Claros.
A programação anunciada garante 10 horas de pura folia. No palco do circuito, 12 blocos vão se revezar sem deixar a animação esfriar. Os representantes dos blocos Pardini, Arco Íris, Calango, Yrobloco, Maracangaya, Capa Preta, Raparigas, Los Fuleiros, Morada, Rockodum, Black e Cirão prometem tirar todo mundo do chão, com muita energia até 1h.
A programação vai se estender até terça-feira (17/2) em diversos bairros da cidade. Um deles é o Bairro Morada do Parque, onde é organizado o Carnaval do Morada promovido pela comunidade durante todos os dias da folia, a partir das 16h.
Confira a programação completa do Carnaval em Montes Claros:
Sexta-feira (13/2)
Circuito Universitário - Av. Prof. Aida Mainartina Paraíso - Ibituruna; 15h à 1h
Bloco Maracangaya - Praça Beato Francisco Coll - Maracanã; 16h à 1h
Du Jeitu Kí Tá - Rua Júlio Canela - São Judas; 17h à 1h
Sábado (14/2)
Bloco Xililique - Parque Municipal Milton Prates; 10h às 13h
Os Capoeiras - Mercado Municipal; 10h às 14h
Capa Preta - Rua Eusébio Sarmento - Jardim São Luiz; 13h30 às 1h
Circuito Universitário, Av. Prof. Aida Mainartina Paraíso - Ibituruna; 15h à 1h
Praia do Pardini - Av. Ovídio de Abreu - Centro; 15h à 1h
Carnaval do Morada, Praça Orpheu Fróes - Morada do Parque; 16h à 1h
Perdidos no Bosque, - Rua Gentil Dias - Cândida Câmara; 16h à 1h
Pequi Dourado - Rua Coronel Celestino - Corredor Cultural; 17h à 1h
Bloco Nova Suíça Rua Catuni - Alto São João; 15h à 1h
Encontro de Blocos - Av. Viriato Ribeiro de Aquino - Canelas; 15h à 1h
Circuito Viriato Ribeiro de Aquino os blocos
Praia do Pardini - Raparigas do Bonfim - Capa Preta
Arco Íris do Amor - Bloco Maracangaya - Bloco do Black
Calango Baila - Carnaval do Morada - Bloco do Cirão
Bloco Rockodum - Yorubloco - Bloco Los Fuleros
Domingo (15/02)
Blocos Raparigas do Bonfim - Av. Antônio Canela, 847 - Canelas; 15h às 1h
Circuito Universitário - Av. Prof. Aida Mainartina Paraíso - Ibituruna; 15h à 1h
Bloco do Cirão - Rua João Batista Drummond - Ciro dos Anjos; 17h à 1h
Carnaval do Morada - Praça Orpheu Fróes - Morada do Parque; 16h às 1h
Bloco Rockodum - Rua Moreira César - Centro; 16h à 1h
Perdidos no Bosque - Rua Gentil Dias - Cândida Câmara; 16h à 1h
Farofa do Delfino - Av. Manoel Magalhães Filho - Delfino Magalhães; 15h à 1h
Segunda-feira (16/2)
Di Milho Nós Num Bebe - Praça do Rotary - Jardim São Luiz; 14h à 1h
Vem Viver Comigo - Rua São Sebastião - Todos os Santos; 14h às 1h
Circuito Universitário - Av. Prof. Aida Mainartina Paraíso - Ibituruna; 15h às 1h
Bloco do Black - Rua Coronel Celestino - Corredor Cultural; 16h à 1h
Arco Ìris do Amor - Av. Viriato Ribeiro de Aquino - Canelas; 16h à 1h
Bloco do Cirão - Rua João Batista Drummond - Ciro dos Anjos; 17h à 1h
Yorubloco e Kilombá na Rua - Rua Padre Fabiano - Santos Reis; 16h à 1h
Carnaval do Morada - Praça Orpheu Fróes - Morada do Parque; 16h à 1h
Bloco Los Fuleros - Rua Raimundo Penalva - Centro; 17h às 1h
Terça-feira (17/2)
Circuito Universitário - Av. Prof. Aida Mainartina Paraíso - Ibituruna; 15h às 1h
Calango Baila & Sebá - Rua Guarani - Melo; 11h às 20h