MISTURA DE RITMOS

Folia agita Mercado Municipal de Montes Claros

Aberto o carnaval da cidade do Norte de Minas com 25 agremiações. Neste sábado (15/2), acontece o Encontro de Blocos

LR
Luiz Ribeiro
LR
Luiz Ribeiro
Repórter
13/02/2026 20:01 - atualizado em 13/02/2026 21:05

Bloco Los Fuleros comandou a animação na abertura do Carnaval 2026 no Mercado Municipal de Montes Claros
Bloco Los Fuleros comandou a animação na abertura do Carnaval 2026 no Mercado Municipal de Montes Claros crédito: Luiz Ribeiro/DA Press

O Mercado Municipal de Montes Claros ganhou um movimento diferente nesta sexta-feira (13/2), com batuque, som de bateria, de tamborins, mistura de ritmos e muita animação. Ponto de visitação da cidade, o mercado foi escolhido para a abertura oficial do carnaval de Montes Claros, Norte de Minas, com a participação de integrantes do Bloco Los Fuleros, do prefeito Guilherme Guimarães e secretários municipais.

“O mercado foi escolhido para a abertura do carnaval 2026 por ser centro de energia da cidade. É aqui que as pessoas se encontram. É daqui que sai toda a energia que se espalha para a cidade toda”, afirmou a secretária municipal de cultura e turismo de Montes Claros, Júnia Veloso Rebello.

De acordo com a prefeitura local, o carnaval conta com a participação de 45 blocos, que vão se apresentar em diferentes partes da cidade até terça-feira (17/2). Neste sábado (14/2) pela manhã, o Mercado Municipal é palco para o Bloco Os Capoeiras.  Também está marcada a apresentação do Bloco Xililique, no Parque Municipal Milton Prates, das 10h às 13h.

Na tarde deste sábado (14/2), a partir das 15h, vai acontecer um dos pontos altos da folia, o Encontro de Blocos, no circuito da Avenida Viriato Ribeiro de Aquino, perto da Rodoviária de Montes Claros.

A programação anunciada garante 10 horas de pura folia. No palco do circuito, 12 blocos vão se revezar sem deixar a animação esfriar. Os representantes dos blocos Pardini, Arco Íris, Calango, Yrobloco, Maracangaya, Capa Preta, Raparigas, Los Fuleiros, Morada, Rockodum, Black e Cirão prometem tirar todo mundo do chão, com muita energia até 1h.

A programação vai se estender até terça-feira (17/2) em diversos bairros da cidade. Um deles é o Bairro Morada do Parque, onde é organizado o Carnaval do Morada promovido pela comunidade durante todos os dias da folia, a partir das 16h.

Confira a programação completa do Carnaval em Montes Claros:

Sexta-feira (13/2)

Circuito Universitário - Av. Prof. Aida Mainartina Paraíso - Ibituruna; 15h à 1h

Bloco Maracangaya - Praça Beato Francisco Coll - Maracanã; 16h à 1h

Du Jeitu Kí Tá - Rua Júlio Canela - São Judas; 17h à 1h

Sábado (14/2)

Bloco Xililique - Parque Municipal Milton Prates; 10h às 13h

Os Capoeiras - Mercado Municipal; 10h às 14h

Capa Preta - Rua Eusébio Sarmento - Jardim São Luiz; 13h30 às 1h

Circuito Universitário, Av. Prof. Aida Mainartina Paraíso - Ibituruna; 15h à 1h

Praia do Pardini - Av. Ovídio de Abreu - Centro; 15h à 1h

Carnaval do Morada, Praça Orpheu Fróes - Morada do Parque; 16h à 1h

Perdidos no Bosque, - Rua Gentil Dias - Cândida Câmara; 16h à 1h

Pequi Dourado - Rua Coronel Celestino - Corredor Cultural; 17h à 1h

Bloco Nova Suíça Rua Catuni - Alto São João; 15h à 1h

Encontro de Blocos - Av. Viriato Ribeiro de Aquino - Canelas; 15h à 1h

Circuito Viriato Ribeiro de Aquino os blocos

Praia do Pardini - Raparigas do Bonfim - Capa Preta

Arco Íris do Amor - Bloco Maracangaya - Bloco do Black

Calango Baila - Carnaval do Morada - Bloco do Cirão

Bloco Rockodum - Yorubloco - Bloco Los Fuleros

Domingo (15/02)

Blocos Raparigas do Bonfim - Av. Antônio Canela, 847 - Canelas; 15h às 1h

Circuito Universitário - Av. Prof. Aida Mainartina Paraíso - Ibituruna; 15h à 1h

Bloco do Cirão - Rua João Batista Drummond - Ciro dos Anjos; 17h à 1h

Carnaval do Morada - Praça Orpheu Fróes - Morada do Parque; 16h às 1h

Bloco Rockodum - Rua Moreira César - Centro; 16h à 1h

Perdidos no Bosque - Rua Gentil Dias - Cândida Câmara; 16h à 1h

Farofa do Delfino - Av. Manoel Magalhães Filho - Delfino Magalhães; 15h à 1h

Segunda-feira (16/2)

Di Milho Nós Num Bebe - Praça do Rotary - Jardim São Luiz; 14h à 1h

Vem Viver Comigo - Rua São Sebastião - Todos os Santos; 14h às 1h

Circuito Universitário - Av. Prof. Aida Mainartina Paraíso - Ibituruna; 15h às 1h

Bloco do Black - Rua Coronel Celestino - Corredor Cultural; 16h à 1h

Arco Ìris do Amor - Av. Viriato Ribeiro de Aquino - Canelas; 16h à 1h

Bloco do Cirão - Rua João Batista Drummond - Ciro dos Anjos; 17h à 1h

Yorubloco e Kilombá na Rua - Rua Padre Fabiano - Santos Reis; 16h à 1h

Carnaval do Morada - Praça Orpheu Fróes - Morada do Parque; 16h à 1h

Bloco Los Fuleros - Rua Raimundo Penalva - Centro; 17h às 1h

Terça-feira (17/2)

Circuito Universitário - Av. Prof. Aida Mainartina Paraíso - Ibituruna; 15h às 1h

Calango Baila & Sebá - Rua Guarani - Melo; 11h às 20h

