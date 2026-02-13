Carnaval: confira o que abre e fecha em BH

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Às vésperas da festa que colore e agita as ruas da capital, os belo-horizontinos que pretendem sair de casa ou não, devem se atentar as mudanças. Além do trânsito, a folia também altera a rotina do comércio e dos serviços públicos. Para não haver dúvidas, o Estado de Minas reuniu o que abre e fecha durante o período oficial do carnaval, de 14 a 18 de fevereiro.

O comércio da capital mineira pode funcionar durante o fim de semana, nos dias 14 e 15 de fevereiro, conforme informado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH). Os proprietários que optarem por abrir os estabelecimentos estão autorizados a utilizar a mão de obra dos empregados somente nos dias permitidos. Confira o funcionamento:

14/02/2026 – Sábado – funcionamento normal

15/02/2026 – Domingo – funcionamento normal

16/02/2026 – Segunda-feira – não haverá expediente (Dia do Comerciário)

17/02/2026 – Terça-feira – não haverá expediente

18/02/2026 – Quarta-feira – expediente após as 12 horas

Bancos

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), nos dias 16 e 17 de fevereiro não haverá atendimento ao público nas agências bancárias. Na quarta de cinzas o expediente terá início as 12 horas.

Nos lugares em que os bancos encerram antes das 15 horas, o início do expediente bancário será antecipado de modo a garantir o mínimo de três horas de atendimento presencial ao público.

Prefeitura

Durante a festa momesca, a prefeitura de BH decretou ponto facultativo entre segunda e quarta-feira. Confira o funcionamento dos diversos órgãos e equipamentos públicos nas datas.



Parques e cemitérios

Durante o período, os parques municipais e de zoobotânica da capital vão funcionar com alguns horários alterados. Os detalhes podem ser conferidos neste link.

Já os cemitérios públicos estarão abertos das 7h às 17h, exclusivamente para atendimento e a realização para velórios e sepultamentos.

Saúde

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), o Hospital Metropolitano Odilon Behrens, a Central de Internação, o SAMU, o Serviço de Urgência Psiquiátrica Noturno, os Centros de Referência em Saúde Mental e os laboratórios das UPAs, funcionam normalmente 24h, todos os dias.

Já os centros de saúde tem horário alterado e podem ser conferidos no link.

Segurança

Na área da segurança pública, a Guarda Municipal e o Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH) funcionam normalmente.

Da mesma forma, a Defesa Civil estará na ativa todos os dias, 24 horas por dia, inclusive aos domingos e feriados. Os telefones de contato são: 199 e o 3277-8864.

Trânsito

Durante o carnaval, haverá reforço em 267 linhas espalhadas por todas as regionais da cidade. Serão ofertadas mais de 8,3 mil viagens extras ao longo dos dias de folia, sendo que no Domingo a tarifa é gratuita com o Catraca Livre.

O quadro de horários das linhas será disponibilizado como: Sábado de Carnaval, Domingo de Carnaval, Segunda/Terça de Carnaval e Quarta-Feira de Cinzas.

Por meio do aplicativo de sua preferência ou pelo Portal da PBH, o usuário do transporte coletivo pode conferir pelo celular as viagens e horários programados para a linha que pretende utilizar, o itinerário atualizado das linhas desviadas, os pontos de embarque e desembarque e ainda acompanhar, em tempo real, a chegada dos ônibus.

Para os motoristas, o estacionamento rotativo não será cobrado entre 14 e 17 de fevereiro. As áreas regulamentadas com a modalidade poderão ser utilizadas em todos os horários sem a necessidade do acionamento de crédito eletrônico.

Limpeza

Os serviços de limpeza urbana funcionarão normalmente durante o carnaval, exceto a coleta seletiva porta a porta, que não será realizada no período.

Outros serviços e atendimentos podem ser conferidos no site da PBH.

Atendimento em MG e BH

Unidades de Atendimento Integrado

Durante a festa, as Unidades de Atendimento Integrado (UAIs), coordenadas pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG), terão o funcionamento alterado durante o período de Carnaval. Nos dias 16 e 17/2, todas as unidades estarão fechadas.

Na quarta-feira de cinzas, parte das UAIs retoma o atendimento ao público em horário especial, enquanto outras permanecem fechadas em razão de definições municipais. Veja a agenda completa:

16 e 17/2

Todas as UAIs estarão fechadas.

18/2

Funcionamento das 12h às 17h:

Praça Sete (BH); Barreiro (BH); Venda Nova (BH); Betim; Juiz de Fora I; Juiz de Fora II; Sete Lagoas Canaã; Sete Lagoas Boulevard; São João Del Rei; Diamantina; Governador Valadares; Poços de Caldas; Uberlândia Pátio Sabiá; Uberlândia Terminal Central; Contagem Oiapoque; Contagem Avião; Uberaba; Teófilo Otoni; Pouso Alegre; Varginha; São Sebastião do Paraíso; Montes Claros; Curvelo; Ipatinga; Araxá; Camanducaia; Ipanema.

Não funcionarão no dia 18/2:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Aeroporto Confins; Araçuaí; Barbacena; Caratinga; Coronel Fabriciano; Divinópolis; Lavras; Muriaé; Paracatu; Passos; Patos de Minas; Ponte Nova; Campo Florido; Conselheiro Lafaiete; Engenheiro Navarro; Inhapim; Itajubá; Itaú de Minas; Timóteo;Jequitaí; Porteirinha; Sarzedo; João Monlevade; Joaquim Felício; Nova Lima; Ouro Verde de Minas; Paraguaçu; Senhora dos Remédios; Viçosa; Cássia; Conceição das Alagoas; Felício dos Santos; Leopoldina; São Joaquim de Bicas; Três Corações.