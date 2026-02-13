Assine
CARNAVAL

Palácio das Artes recebe carnaval fechado com ingressos a R$ 600

O evento faz parte do Circuito Secreto de Carnaval e conta com grupo que tocará de modo gratuito na folia de rua de BH

Rafael Silva*
Rafael Silva*
Repórter
13/02/2026 18:18

Palácio das Artes: 3 momentos icônicos que marcaram a história de BH
Palácio das Artes terá evento fechado de carnaval nesta sexta-feira (13/2) crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Evento de carnaval nos jardins do Palácio das Artes, Centro de BH, tem ingressos a R$600,00. O festejo fechado ocorre nesta sexta-feira (13/2), faz parte do Circuito Secreto de Carnaval e contará com atração que toca gratuitamente pelas ruas da capital mineira no decorrer do período carnavalesco. O palacete é vinculado à Fundação Clóvis Salgado e é controlado pelo Governo do Estado. 

O grupo Me beija que eu sou Pagodeiro está na lista de atrações desta noite, o coletivo tem um bloco próprio e desfilará nesta terça-feira (17/2), na Avenida Afonso Pena. As demais apresentações no palco principal ficam a cargo do DJ Tilulu, Trem dos Onze e Meu Rei. No palco secundário, shows de Jaka e Zaidan. 

 

O evento faz parte do Circuito Secreto de Carnaval que, além do Palácio das Artes, terá o Mercado Distrital no Cruzeiro como ponto para os shows nos dias 15 e 17/2. Os valores dos dois dias chegam a no máximo R$240,00, pouco menos que a metade do valor cobrado pelo Palácio das Artes para o evento desta sexta-feira. 

Belo Horizonte tem se popularizado no Brasil pelos seus blocos de carnaval gratuitos, que ocorrem em diferentes partes da cidade, sendo um município democrático quando se fala em folia nesta época do ano.

O valor de R$600,00 cobrado nos shows que vão ocorrer nesta noite, contrapõe essa lógica, ainda mais quando se é observado que o Palácio das Artes é um lugar público. 

Entramos em contato com o Palácio das Artes e com a organizadora do evento para entender como foi definida essa precificação, mas sem retorno. O espaço permanece aberto. 

*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima 

Tópicos relacionados:

blocos carnaval2026 ingressos palacio-das-artes

