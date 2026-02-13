Caia na dança sem trombar na história neste carnaval

Tempo de cantar, dançar e curtir a folia, sem perder o foco na proteção do patrimônio cultural. “Brinque e Preserve” é o nome da campanha, para este carnaval, lançada pelo governo de Minas, via Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG) e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha-MG). Núcleos históricos e municípios com bens tombados devem seguir orientações para se evitarem danos aos conjuntos arquitetônicos, monumentos e outros bens de relevância cultural.



Conforme divulgado pelas autoridades estaduais, o objetivo é conscientizar os foliões durante o reinado de Momo que, tradicionalmente, tem festividades em ruas, praças e demais espaços públicos localizados em núcleos históricos ou áreas de entorno.

Cidades como a turística Ouro Preto, na Região Central, já colocam tapumes em torno de monumentos, ilustrando, com pinturas, o tema deste carnaval – “Sinhá Olímpia, quem é você?” – homenagem a uma das personagens mais interessantes e curiosas da história do município. Olympia Angélica de Almeida Cotta (1889-1976) circulava pela cidade com trajes de época, contava história e encantava os turistas. Em 1990, sua vida inspirou o enredo da Estação Primeira de Mangueira, no Rio de Janeiro (RJ). A expectativa é que 60 mil pessoas passem o carnaval na cidade.



A campanha do Iepha-MG traz frases educativas e divertidas, a serem divulgadas durante o carnaval, como “Não se esqueça de mim...”, “Neste carnaval, lembre-se sempre da importância de nosso patrimônio”, “Foi bom te ver outra vez...”, “Quem protege vê para sempre!” A expectativa é de que as mensagens e o material digital amplamente divulgado nas redes sociais sejam compartilhados pelos internautas e municípios em seus canais de comunicação para colaborar com a ação estadual.



Para compartilhar a campanha nas redes sociais, basta buscar, no Facebook e Instagram, usando a hashtag “#iepha_mg” e “#BrinqueePreserve”. A iniciativa conta ainda com orientações para que a apropriação do espaço urbano ou público ocorra de forma consciente, com segurança e resguarde exemplares arquitetônicos importantes encontrados nos municípios mineiros.



Os núcleos urbanos reconhecidos como patrimônio cultural são locais de referência de moradores e visitantes, e abrigam comércio, lazer, encontros e confraternizações. Em Minas, a riqueza arquitetônica e cultural encontradas em praças, igrejas e casarões seculares atraem pessoas de todas as regiões, tornando o carnaval mineiro um dos mais tradicionais do Brasil.



Segundo a presidência do Iepha-MG, prefeituras de municípios com núcleos protegidos por tombamento estadual podem procurar o instituto instruções específicas sobre eventos carnavalescos no entorno dos bens protegidos. Agentes públicos e produtores de eventos responsáveis pela realização do carnaval, nesses locais, devem apresentar ao Iepha um projeto. Mais informações no site iepha.mg.gov.br



CELEBRAÇÃO

Em nota, o Iepha-MG destaca que proteger e valorizar o patrimônio cultural não significa obstáculo à festa, mas, sim, fazer parte dela. “Celebrar o carnaval em espaços históricos é um privilégio que exige corresponsabilidade de organizadores, foliões, comerciantes e do poder público. As recomendações incluem o entorno de bens tombados individualmente, e a campanha se estende a todos os municípios para que façam ações semelhantes em prol da preservação dos seus bens tombados na esfera municipal. Blocos e foliões tornam a festividade uma referência na conscientização pela proteção e preservação dos bens culturais de Minas.”



BATUQUE E DESCANSO

Um dos principais destinos em Minas nesta época do ano, Ouro Preto oferece festa para foliões e descanso para famílias que buscam sossego e contato com a natureza. No primeiro cenário, há mais de 50 blocos de rua, desfiles de escolas de samba, apresentações musicais, cortejos e as atrações dos blocos organizados pelas repúblicas estudantis, que este ano trazem Luiza Sonza, Dennis, Filipe Ret, Jammil, MC Pedrinho e outros artistas. No sobe e desce das ladeiras de pedra, foliões podem dançar marchinhas, apreciar o melhor da gastronomia e viver a plenitude do reino de Momo.



O outro cenário é para quem busca tranquilidade sossego, sombra e água fresca. Além do rico conjunto histórico, reconhecido como Patrimônio Mundial – em 1980, a primeira cidade brasileira a conquistar o título –, Ouro Preto tem parques naturais, cachoeiras, mirantes, trilhas com diferentes níveis de dificuldade e oferta de entretenimento como passeio a cavalo e de quadriciclo. Boas e aconchegantes experiências aguardam o visitante nos distritos de Lavras Novas, São Bartolomeu e Santo Antônio do Leite. n



BRINQUE E PRESERVE

Veja as recomendações das autoridades para proteção do patrimônio cultural. Medidas valem para gestores públicos, foliões e promotores de eventos:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

l Instalação de barracas, palcos, arquibancadas, caixas de som, telões e equipamentos em geral deve guardar distância dos bens culturais e da rede elétrica

l Banheiros públicos devem ser instalados em locais adequados e afastados das fachadas dos imóveis e monumentos culturais

l Prefeituras devem orientar os trajetos de trios elétricos e carros alegóricos para que não provoquem danos ao patrimônio

l Também as prefeituras devem fazer campanhas educativas para a preservação do patrimônio cultural

l O respeito aos bens culturais deve ser completo. Portanto, nada de subir, apoiar objetos, amarrar estruturas ou fixar elementos em fachadas, gradis, esculturas, chafarizes, árvores históricas ou monumentos. Pequenas ações podem causar danos irreversíveis.

l Evitar intervenções improvisadas

l Instalações temporárias, decorações, faixas, estruturas de som e iluminação devem ser cuidadosamente planejadas, usando sistemas reversíveis, sem perfurações, colagens ou qualquer tipo de fixação agressiva

l Cuide dos pisos, jardins e mobiliário urbano

l Praças e largos históricos têm pavimentações e projetos paisagísticos sensíveis. Evite arrastar equipamentos, concentrar cargas excessivas ou obstruir áreas verdes

l Faça o descarte correto de resíduos

l O acúmulo de lixo e líquidos pode acelerar processos de degradação. Use recipientes adequados e colabore para manter os espaços limpos durante e após as festividades.