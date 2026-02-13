Quem banca os grandes artistas no carnaval de BH?

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

O carnaval de Belo Horizonte vem crescendo na última década, a ponto de chamar a atenção de artistas de renome nacional. Este ano, já foram confirmadas 19 apresentações gratuitas em blocos de rua, dez a mais que em 2025. Mas quem banca esses shows?

A Ambev, por meio de suas marcas, é a grande patrocinadora de nove desses blocos. Por meio da Brahma, está patrocinando apresentações do cantor de forró Nattan, dos sertanejos Zé Felipe, Michel Teló e Clayton e Romário. A Skol Beats investiu no Bloco do Malvadão, do rapper Xamã, no CarnaKvsh, do DJ Kvsh e no Bloco dos Gêmeos, que convidou Luisa Sonza e também conta com verba da marca de maquiagem Vult e da academia Pratique. Já a banda mineira Lagum e do trio Sarará, que contou com apresentação de dO Kanalha, receberam verba do Guaraná Antarctica.

A Xeque Mate, que conquistou o público mineiro com a combinação de mate, rum, guaraná e limão, também entrou na folia com dois patrocínios. A empresa é responsável por viabilizar o Bloco do Hungria e o Furacão Trembase, onde Valesca Popozuda se apresentou. Este último também recebeu incentivo da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e da plataforma Shotgun.

O bloco Marinada, de Marina Sena, tem patrocínio exclusivo da Cervejaria Petra, da qual a cantora é a atual garota propaganda. A empresa ainda patrocina o Carnaval dos Sonhos, que acontecerá na área externa do Mineirinho. A previsão da Petra é vender cerca de 190 mil litros de cerveja em todos os eventos durante o período carnavalesco.

A banda Babado Novo, que saiu no pré-carnaval com o bloco Chá da Alice, recebeu incentivo da PBH. Por fim, os blocos do Pedro Sampaio e da Banda Eva não fecharam contratos de patrocínio até o momento e cobrirão os gastos com recursos próprios.

O show de Rodriguinho, na madrugada da quarta-feira de cinzas, faz parte da programação do Samba na Andradas, da Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult), e foi financiado via Lei de Incentivo à Cultura.

Blocos rebolam para conseguir recursos

Diante do aumento de grandes nomes da música, cinco entidades de representação de blocos carnavalescos de Belo Horizonte publicaram uma nota de repúdio à realização de grandes shows durante o período da folia. Para as organizações, essas atrações enfraquecem a cultura carnavalesca da cidade e os artistas locais.

Polly Paixão, presidente da Liga Belorizontina, afirma que os recursos para os blocos da capital ficaram mais escassos após o ano de 2023, quando o Carnaval foi retomado após a pandemia de Covid-19. Por outro lado, os artistas reclamam que os custos estruturais, com trios elétricos, por exemplo, ficaram mais altos durante esse período.

Integrante de outra liga, a Bruta, Stefanio Marques também reclama da falta de recursos: "O edital (da PBH) é de 3 milhões de reais. Para a maioria dos blocos não representa o que é o custo de um cortejo. Um trio elétrico, em média, para um bloco (de porte) médio ou grande, custa 35 mil, 40 mil, 50 mil reais", lamenta.

Contatada pela reportagem, a PBH informou, por meio de nota da Belotur, que "não há qualquer priorização aos megaeventos" e que "o principal instrumento de fomento do poder público ao carnaval é o Edital de Auxílio Financeiro, voltado exclusivamente para os blocos de rua". A lista dos 105 blocos que receberam incentivo da prefeitura pode ser acessada no link: https://api-dom.pbh.gov.br/api/v1/documentos/46cbdf70733f94b9b51fa4a880795801a3a69ae0a8aea5f7184eb2f9997a9a2b?prefix=20260106

A Secult informou que não patrocina projetos de forma direta, incluindo blocos: por meio do edital Carnaval da Liberdade Cemig 2026, voltado para projetos aprovados dentro da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, a Cemig apoiou 21 blocos com um montante de mais de R$4 milhões.

Segue a relação de blocos patrocinados pela companhia:

Associação Cultural Bloco Afro Magia Negra

Baile do Gato

Besourinhos: Beatles e Carnaval o ano inteiro

Bloco Chama o Síndico

Bloco Coisas da Rita 2026: Mulheres do Fim do Mundo

Bloco da Calixto

Bloco Fúnebre

Bloco Gandaia - Apresentação Ano VII

Bloco Havayanas Usadas - carnaval 2026

Bloco Quando Come se Lambuza 2026 – Grande Desfile

Bloco WS - Carnaval da Liberdade 2026

CarnaKvsh

Carnaval 2026 - Bloco Me Deixe

Carnaval Babadan 2026: 100 anos do mestre Moacir Santos

Circuito Carnaval Liberdade da Insanidade 2023

Cortejo do Bloco 'Cómo te Lhama?' Ano 2025

Francisco Fazito Rezende Antunes Teixeira - Cortejo do Furdunço - Cortejo Furdunço

Me Beija Que Eu Sou Pagodeiro Banda e Bloco Carnavalesco Ltda

Temporada Pisa na Fulô

Unidos do Samba Queixinho

Volta Belchior - Carnaval o Ano Todo 2026

*Com informações de Alexandre Carneiro