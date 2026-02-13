'Central do Carnaval' da TV Alterosa acompanha o auge da folia neste sábado
Susana Vieira recebe Banda do Marcão, Fabinho do Terreiro e Dona Laura, fundadora do bloco 'Xô Preconceito, Meu Nome É Felicidade'
No auge da folia em Belo Horizonte, o "Central do Carnaval" recebe a Banda do Marcão e Fabinho do Terreiro para animar o estúdio da TV Alterosa neste sábado (14/2). A apresentadora Susana Vieira, que comandará a festa, convida os telespectadores a se juntarem a ela.
“Já preparou a fantasia? Então se liga, porque amanhã tem 'Central do Carnaval' a partir das 13h. É muito samba, bastidores da folia, convidados especiais e tudo o que está bombando no carnaval de Minas e do Brasil! Reúna a família, aumente o volume e venha curtir com a gente, porque aqui, a festa não para!”, diz Susana.
O programa ainda recebe Dona Laura, fundadora do bloco "Xô Preconceito, Meu Nome É Felicidade". Desde 2020 o cortejo celebra a diversidade e a luta contra a discriminação, principalmente contra as mulheres.
Nas ruas, o programa acompanha ao vivo dois blocos com mais de 10 anos de história no carnaval de BH: "Quando Come se Lambuza" e "Bloco da Calixto". O "Central" ainda conta com dançarinos do grupo "We Dance" para mostrar as coreografias que estão em alta na folia.
Serviço
Central do Carnaval
Data: Sábado (14/2)
Horário: 13h
Onde assistir: TV Alterosa e Portal Uai