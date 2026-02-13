Mais de 5 mil câmeras vão monitorar BH durante o carnaval, diz prefeitura
Drones serão empregados em sobrevoos estratégicos que permitirão a captação de imagens dos trajetos dos blocos
A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou que carnaval na capital terá monitoramento ininterrupto por meio de mais de cinco mil câmeras espalhadas pela cidade. A administração municipal ativou nesta sexta-feira (13/2) o posto de comando para o monitoramento folia no Centro Integrado de Operações (COP-BH).
O posto de comando do COP-BH é formado por representantes de 19 instituições, como Belotur, BHTrans, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Direitos Humanos, SLU, polícias Militar e Civil e Corpo de Bombeiros.
Conforme a prefeitura, o trabalho conta ainda com 280 equipes distribuídas em 203 vans volantes, compostas por guardas civis municipais, fiscais e auxiliares de fiscalização.
"Drones serão empregados em sobrevoos estratégicos que permitirão a captação de imagens dos trajetos dos blocos e de áreas com grande concentração de público. Esses equipamentos serão operados pela Guarda Municipal, PM, Bombeiros e Polícia Civil, com imagens transmitidas em tempo real para o posto de comando no COP-BH", explicou a PBH.
Cerca de 2,4 mil guardas municipais atuarão ao longo de todo o período oficial da folia, incluindo o pré-carnaval. Esse efetivo permitirá manter, em média, aproximadamente 800 guardas municipais empenhados por turno de serviço, realizando patrulhamento preventivo a pé e com o apoio de mais de 150 viaturas.