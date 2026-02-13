Carnaval: BH vira queridinha e demanda por viagens dispara 350%

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A procura por viagens para Belo Horizonte durante o Carnaval disparou, com um aumento de 350% nas reservas de passagens de ônibus e avião. Os dados, levantados pela plataforma de viagens Omio, comparam as chegadas na cidade entre 12 e 15 de fevereiro com a semana imediatamente anterior, de 5 a 8 de fevereiro.

O crescimento expressivo consolida a capital mineira como um dos principais e mais desejados destinos da folia no país, atraindo visitantes de diversas regiões em busca de seus famosos blocos de rua e da programação gratuita.

Apesar do salto de Belo Horizonte, o Rio de Janeiro continua a ser o destino mais procurado, com um crescimento ainda maior, de 460% no mesmo período. Outras cidades também registraram alta na demanda, como Florianópolis, que viu a procura por viagens aumentar em 200%.

Esse movimento de busca por destinos variados pode ser explicado por uma nova tendência no comportamento dos viajantes brasileiros. Um relatório da Omio, chamado “NowNext”, aponta que a escolha do local para passar o feriado está cada vez mais diversificada.

Novas prioridades na hora de viajar

O levantamento mostra que quase metade dos entrevistados (48%) escolhe cidades menos conhecidas com o objetivo de economizar. Outros 34% afirmaram que preferem destinos com menor lotação para fugir das grandes multidões, enquanto 30% buscam experiências mais autênticas e locais.

A pesquisa revela uma divisão clara nas preferências: enquanto 21% dos brasileiros ainda desejam visitar as grandes e tradicionais cidades em períodos de alta temporada, uma parcela idêntica (21%) já demonstra interesse por destinos alternativos, reforçando o crescimento de locais como Belo Horizonte.

A sustentabilidade também surge como um fator de decisão na escolha do destino. Cerca de 30% dos brasileiros afirmam que optam por locais menos movimentados ou alternativos por razões de sustentabilidade ao planejar suas viagens para este ano.

