TURISMO NA FOLIA

Carnaval: BH vira queridinha e demanda por viagens dispara 350%

Capital mineira se consolida como polo da folia; pesquisa aponta que 48% dos brasileiros buscam destinos alternativos para economizar na viagem

Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
13/02/2026 14:18

O crescimento do Carnaval de Belo Horizonte atrai multidões que celebram com energia e alegria nos blocos de rua da capital mineira. crédito: Edesio Ferreira/EM/D.A Press.

A procura por viagens para Belo Horizonte durante o Carnaval disparou, com um aumento de 350% nas reservas de passagens de ônibus e avião. Os dados, levantados pela plataforma de viagens Omio, comparam as chegadas na cidade entre 12 e 15 de fevereiro com a semana imediatamente anterior, de 5 a 8 de fevereiro.

O crescimento expressivo consolida a capital mineira como um dos principais e mais desejados destinos da folia no país, atraindo visitantes de diversas regiões em busca de seus famosos blocos de rua e da programação gratuita.

Apesar do salto de Belo Horizonte, o Rio de Janeiro continua a ser o destino mais procurado, com um crescimento ainda maior, de 460% no mesmo período. Outras cidades também registraram alta na demanda, como Florianópolis, que viu a procura por viagens aumentar em 200%.

Esse movimento de busca por destinos variados pode ser explicado por uma nova tendência no comportamento dos viajantes brasileiros. Um relatório da Omio, chamado “NowNext”, aponta que a escolha do local para passar o feriado está cada vez mais diversificada.

Novas prioridades na hora de viajar

O levantamento mostra que quase metade dos entrevistados (48%) escolhe cidades menos conhecidas com o objetivo de economizar. Outros 34% afirmaram que preferem destinos com menor lotação para fugir das grandes multidões, enquanto 30% buscam experiências mais autênticas e locais.

A pesquisa revela uma divisão clara nas preferências: enquanto 21% dos brasileiros ainda desejam visitar as grandes e tradicionais cidades em períodos de alta temporada, uma parcela idêntica (21%) já demonstra interesse por destinos alternativos, reforçando o crescimento de locais como Belo Horizonte.

A sustentabilidade também surge como um fator de decisão na escolha do destino. Cerca de 30% dos brasileiros afirmam que optam por locais menos movimentados ou alternativos por razões de sustentabilidade ao planejar suas viagens para este ano.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

