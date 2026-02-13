Carnaval: BH vira queridinha e demanda por viagens dispara 350%
Capital mineira se consolida como polo da folia; pesquisa aponta que 48% dos brasileiros buscam destinos alternativos para economizar na viagem
compartilheSIGA
A procura por viagens para Belo Horizonte durante o Carnaval disparou, com um aumento de 350% nas reservas de passagens de ônibus e avião. Os dados, levantados pela plataforma de viagens Omio, comparam as chegadas na cidade entre 12 e 15 de fevereiro com a semana imediatamente anterior, de 5 a 8 de fevereiro.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O crescimento expressivo consolida a capital mineira como um dos principais e mais desejados destinos da folia no país, atraindo visitantes de diversas regiões em busca de seus famosos blocos de rua e da programação gratuita.
Leia Mais
Carnaval de BH seduz turistas e reúne foliões de todo o Brasil
Apesar do salto de Belo Horizonte, o Rio de Janeiro continua a ser o destino mais procurado, com um crescimento ainda maior, de 460% no mesmo período. Outras cidades também registraram alta na demanda, como Florianópolis, que viu a procura por viagens aumentar em 200%.
Esse movimento de busca por destinos variados pode ser explicado por uma nova tendência no comportamento dos viajantes brasileiros. Um relatório da Omio, chamado “NowNext”, aponta que a escolha do local para passar o feriado está cada vez mais diversificada.
Novas prioridades na hora de viajar
O levantamento mostra que quase metade dos entrevistados (48%) escolhe cidades menos conhecidas com o objetivo de economizar. Outros 34% afirmaram que preferem destinos com menor lotação para fugir das grandes multidões, enquanto 30% buscam experiências mais autênticas e locais.
A pesquisa revela uma divisão clara nas preferências: enquanto 21% dos brasileiros ainda desejam visitar as grandes e tradicionais cidades em períodos de alta temporada, uma parcela idêntica (21%) já demonstra interesse por destinos alternativos, reforçando o crescimento de locais como Belo Horizonte.
A sustentabilidade também surge como um fator de decisão na escolha do destino. Cerca de 30% dos brasileiros afirmam que optam por locais menos movimentados ou alternativos por razões de sustentabilidade ao planejar suas viagens para este ano.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.