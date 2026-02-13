Minas Gerais adota novo modelo de exame de direção, sem baliza eliminatória

O Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) informou que, a partir desta sexta-feira (13/2), adotará o novo modelo de exame prático para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), estabelecido pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). Uma das principais mudanças está na manobra de estacionamento conhecida como baliza, que deixa de ser eliminatória.

As novas diretrizes para o exame constam no Manual Brasileiro de Exames de Direção Veicular, elaborado pela Senatran e aprovado pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran). O documento estabelece novos critérios sobre trajeto, percurso e forma de avaliação das provas práticas para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), válidos para todo o país.

O manual da Senatran estabelece que estacionar o veículo permanece como parte da prova prática. Ao final do trajeto, o candidato deve parar e realizar o desembarque de forma segura. Porém, cabe aos órgãos de trânsito de cada estado determinar como será essa manobra: pode ser a tradicional baliza ou a entrada em uma vaga perpendicular ou a 45 graus. O Detran-MG, porém, não revelou qual padrão adotará. O Estado de Minas questionou a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplah-MG) e aguarda retorno.

Além da integração do estacionamento ao percurso, outras mudanças passam a valer: avaliação contínua durante toda a prova, possibilidade de ajuste de manobras, ausência de tempo cronometrado para estacionar e retirada de faltas que geravam reprovação automática. A análise agora considera o conjunto da condução, e não falhas pontuais.

De acordo com a Senatran, o novo modelo de exame busca “aproximar o exame prático de direção veicular da realidade” com que o futuro motorista, se aprovado, irá se deparar nas ruas do país. O Detran-MG informa que a ênfase do teste será o comportamento do candidato ao longo de todo o trajeto: serão avaliadas situações como respeito à sinalização, travessia de pedestres, cruzamentos e tomada de decisões seguras ao volante.

O Detran-MG afirma que, antes de implementar o novo modelo, realizou estudos técnicos com base no Manual Brasileiro de Exames de Direção Veicular e produziu cartilhas com orientações para as Comissões de Exame que atendem candidatos de todo o estado. Dessa forma, os procedimentos estariam alinhados com os gestores responsáveis pela aplicação das provas, que orientaram as bancas examinadoras locais. Quanto aos trajetos, o órgão informa que eles foram revisados para refletir cenários reais do trânsito nos municípios mineiros.