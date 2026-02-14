Assine
PROTESTO

Então Brilha faz campanha contra feminicídio

No amanhecer deste sábado, bloco levou mensagens contra o machismo e o feminicídio às ruas da capital, distribuiu flores à bateria

Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
14/02/2026 08:07 - atualizado em 14/02/2026 08:27

A narrativa do desfile propõe leveza, liberdade e cura
Integrantes do bloco fizeram discursos pregando o combate ao machismo crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

O desfile do bloco Então, Brilha!, que abriu o Carnaval de Belo Horizonte (MG) na manhã deste sábado (14/02), foi marcado pela defesa do fim da violência contra as mulheres. Ao longo do percurso, na Avenida dos Andradas, a vocalista da banda, a cantora Michelle Andreazzi, e outros integrantes do bloco discursaram pregando o combate ao machismo e lembrando estatísticas e casos recentes de feminicídio em Minas Gerais e no Brasil.

“A gente, mulher, não quer que vocês morram, a gente quer que vocês continuem vivos, só que a gente quer que vocês aprendam a ter civilidade e respeito. A gente não quer morrer esfaqueada porque não quis namorar com vocês. A gente não quer tomar 61 socos na cara porque vocês ficaram com ciúmes. Então, por favor, reflitam. Vamos aproveitar esse momento de alegria para contar uma nova história, por um mundo de brilho, amor e respeito”, afirmou a cantora. 

 

O bloco abriu o desfile, à capela, ao som de O Homem Falou, do mineiro Gonzaguinha Jair Amaral/EM/D.A Press
Respeite o espaço das outras pessoas Jair Amaral/EM/D.A Press
A narrativa do desfile propõe leveza, liberdade e cura Jair Amaral/EM/D.A Press
Criado em 2010, o bloco surgiu junto ao renascimento do carnaval de rua de BH Jair Amaral/EM/D.A Press
O trio contará com a participação de Jeffim Dabazi, Deh Muss e Myro Rizoma Jair Amaral/EM/D.A Press
O Então, Brilha! é composto por cerca de 215 músicos Jair Amaral/EM/D.A Press
A porta estandarte do bloco, vereadora Jhulia Santos, disse que o desfile deste ano celebra a loucura de todos Jair Amaral/EM/D.A Press
Foliões colorem as ruas usando rosa e dourado, as cores do bloco Jair Amaral/EM/D.A Press
O bloco fará o seu trajeto de costume pela avenida do Contorno, a dispersão está marcada para às 11h na Praça da Estação. Jair Amaral/EM/D.A Press
Desde o nascer do dia, centenas de foliões chegavam de todos os cantos para o desfile Jair Amaral/EM/D.A Press
Então, Brilha! Deixa a Gira Girar no Centro de BH Jair Amaral/EM/D.A Press
A expectativa do Corpo de Bombeiros é que o bloco arrebate acima de cem mil foliões Jair Amaral/EM/D.A Press
Michele Andreazzi canta "ah, eu te amo, Beagá, o meu sangue ferve por você Jair Amaral/EM/D.A Press

Durante o desfile, também foram distribuídas flores para a bateria, formada majoritariamente por mulheres. O Grupamento de Prevenção à Violência contra as Mulheres da Guarda Municipal da capital participou da ação e fez campanha contra a violência e o assédio durante a folia.

A sub inspetora Aline Oliveira dos Santos Silva, coordenadora do grupamento de proteção à mulher, explicou que o foco é a conscientização dos foliões. “Estamos aqui fazendo um trabalho de conscientização e prevenção à importunação sexual durante os desfiles. Se estamos falando do Carnaval mais seguro do Brasil, é preciso ter respeito uns pelos outros. Entender que não faz parte da festa o beijo roubado, puxão de cabelo. Vale a paquera, desde que consentida”, afirmou. Ela reforçou ainda que “não é não” e que, a partir disso, qualquer insistência é assédio.

