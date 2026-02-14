Entre blocos, camarotes e descanso: o Carnaval dos presidenciáveis

Enquanto o Carnaval espalha blocos e desfiles pelo país, os principais nomes posicionados até o momento para a corrida presidencial de 2026 se dividem entre agendas populares no meio da folia e viagens discretas ou descanso longe dos holofotes.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dividirá o feriado entre o Nordeste e o Rio de Janeiro. No sábado, acompanha o Galo da Madrugada, no Recife, e segue para Salvador, com circulação pelos circuitos de trios elétricos. No domingo, estará na Marquês de Sapucaí para os desfiles do grupo especial, de onde deve assistir do camarote da prefeitura à homenagem da Acadêmicos de Niterói, ao lado do prefeito Eduardo Paes (PSD) e de aliados. O presidente deve cumprir outras agendas oficiais tanto no Recife quanto no Rio.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) irá para o Rio de Janeiro com a família, mas até esta sexta, 13, não tinha previsão de participação em desfiles, blocos ou compromissos políticos.

Os presidenciáveis do PSD optaram por agendas discretas. O governador do Paraná, Ratinho Jr., viajou para os Estados Unidos, onde passa férias com a família. Só retorna ao Brasil após o Carnaval. O goiano Ronaldo Caiado não terá compromissos oficiais. Já o governador gaúcho Eduardo Leite irá ao Rio de Janeiro para acompanhar, como espectador, os desfiles do grupo especial, em agenda informal.

Já o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que sustenta ser candidato à reeleição mas ainda é apontado por setores do Centrão como um possível candidato ao Planalto, deve passar o feriado em casa com a família.

O governador mineiro, Romeu Zema (Novo), não terá compromissos oficiais.