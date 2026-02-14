Começou a folia: confira como fica o clima em BH neste sábado de carnaval

Belo Horizonte (MG) amanheceu iluminada neste sábado (14/2), que marca o primeiro dia de carnaval na capital, e não foi só por causa dos brilhos e confetes. Os foliões podem curtir sem muitas preocupações: a previsão indica dia de céu claro a parcialmente nublado, com temperatura elevada e tempo relativamente seco.

De acordo com a Defesa Civil, a mínima registrada foi de 17,3°C, a máxima estimada é de 31 °C e a umidade relativa do ar pode cair para cerca de 35% à tarde.



Conforme a previsão meteorológica, não há expectativa de precipitações hoje, amanhã e segunda-feira (16). Na terça (17), há chance de pancadas isoladas.

Temperaturas mínimas por regional





Como fica o tempo em Minas?

O dia deve ter sol e temperaturas elevadas em Minas Gerais. Durante o feriado, o tempo permanece estável na maior parte do estado, com máximas em torno ou acima de 30°C. No domingo, há possibilidade de chuva isolada (rápida e passageira) no Sul de Minas, condição que pode se estender para a Zona da Mata na segunda-feira. Já na terça-feira de Carnaval, áreas de instabilidade trazem de volta as típicas pancadas de verão para o Leste e o Sul do estado. Na Quarta-Feira de Cinzas, as pancadas de verão se espalham para outras regiões mineiras.