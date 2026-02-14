Começou a folia: confira como fica o clima em BH neste sábado de carnaval
Foliões encontram tempo firme para curtir a festa: calor durante o dia, ar mais seco à tarde
compartilheSIGA
Belo Horizonte (MG) amanheceu iluminada neste sábado (14/2), que marca o primeiro dia de carnaval na capital, e não foi só por causa dos brilhos e confetes. Os foliões podem curtir sem muitas preocupações: a previsão indica dia de céu claro a parcialmente nublado, com temperatura elevada e tempo relativamente seco.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
De acordo com a Defesa Civil, a mínima registrada foi de 17,3°C, a máxima estimada é de 31 °C e a umidade relativa do ar pode cair para cerca de 35% à tarde.
Conforme a previsão meteorológica, não há expectativa de precipitações hoje, amanhã e segunda-feira (16). Na terça (17), há chance de pancadas isoladas.
Leia Mais
Temperaturas mínimas por regional
-
Barreiro: 19,4 °C (6h10)
-
Centro-Sul: 17,3 °C (3h)
-
Oeste: 17,7 °C, com sensação térmica de 9,8 °C (6h)
-
Pampulha: 19,2 °C, com sensação térmica de 20,9 °C (3h)
-
Venda Nova: 18,2 °C (5h35)
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
- Carnaval 2026: saiba como 'sobreviver às tentações'
- Enquanto você se diverte, uma turma trabalha para te alimentar no carnaval
Como fica o tempo em Minas?
O dia deve ter sol e temperaturas elevadas em Minas Gerais. Durante o feriado, o tempo permanece estável na maior parte do estado, com máximas em torno ou acima de 30°C. No domingo, há possibilidade de chuva isolada (rápida e passageira) no Sul de Minas, condição que pode se estender para a Zona da Mata na segunda-feira. Já na terça-feira de Carnaval, áreas de instabilidade trazem de volta as típicas pancadas de verão para o Leste e o Sul do estado. Na Quarta-Feira de Cinzas, as pancadas de verão se espalham para outras regiões mineiras.