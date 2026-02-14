Assine
overlay
Início Gerais
FOLIA SEM PREOCUPAÇÃO

Começou a folia: confira como fica o clima em BH neste sábado de carnaval

Foliões encontram tempo firme para curtir a festa: calor durante o dia, ar mais seco à tarde

Publicidade
Carregando...
QU
Quéren Hapuque
QU
Quéren Hapuque
Repórter
14/02/2026 08:32

compartilhe

SIGA
x
O carnaval deve ter sol e temperaturas elevadas em Minas Gerais
O carnaval deve ter sol e temperaturas elevadas em Minas Gerais crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Belo Horizonte (MG) amanheceu iluminada neste sábado (14/2), que marca o primeiro dia de carnaval na capital, e não foi só por causa dos brilhos e confetes. Os foliões podem curtir sem muitas preocupações: a previsão indica dia de céu claro a parcialmente nublado, com temperatura elevada e tempo relativamente seco.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com a Defesa Civil, a mínima registrada foi de 17,3°C, a máxima estimada é de 31 °C e a umidade relativa do ar pode cair para cerca de 35% à tarde.


Conforme a previsão meteorológica, não há expectativa de precipitações hoje, amanhã e segunda-feira (16). Na terça (17), há chance de pancadas isoladas.

Leia Mais

Temperaturas mínimas por regional


Como fica o tempo em Minas?

O dia deve ter sol e temperaturas elevadas em Minas Gerais. Durante o feriado, o tempo permanece estável na maior parte do estado, com máximas em torno ou acima de 30°C. No domingo, há possibilidade de chuva isolada (rápida e passageira) no Sul de Minas, condição que pode se estender para a Zona da Mata na segunda-feira. Já na terça-feira de Carnaval, áreas de instabilidade trazem de volta as típicas pancadas de verão para o Leste e o Sul do estado. Na Quarta-Feira de Cinzas, as pancadas de verão se espalham para outras regiões mineiras.

Tópicos relacionados:

belo-horizonte bh carnaval folia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay