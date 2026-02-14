Juventude Bronzeada terá psicólogo para atender foliões com fobia e pânico

O Juventude Bronzeada desfila na terça-feira (17/2) com um profissional de psicologia e uma estrutura dentro da corda para atender foliões que possam ter crises no decorrer do cortejo. O bloco, fundado em 2013, sairá pela Avenida Assis Chateaubriand, no Bairro Floresta, com o tema “As coisas boas são de graça”.

Amanda Rodrigues será uma das psicólogas que farão atendimento no decorrer do cortejo. Ela aponta que a iniciativa busca criar um espaço que possibilite a descompressão e acolha os foliões que estejam em crise.

“Falamos muito sobre o nosso direito de celebrar o carnaval e questionamos, com razão, a necessidade de termos essa liberdade de festejar. Mas e para pessoas que passam por algumas questões e podem ter crises durante o cortejo?”, questiona. “Por isso, construímos esse espaço de descompressão, que visa garantir principalmente o direito da pessoa à festa”, acrescenta a psicóloga.

No decorrer da folia do Juventude Bronzeada, um caminhão ficará responsável por oferecer essa estrutura às pessoas que possam estar em crise. É um local mais vazio, o que facilita o acolhimento de quem esteja em pânico ou com fobia. Pessoas neurodivergentes que necessitem de regulação poderão utilizar o espaço como descompressão para se equilibrar.

O local não substitui o atendimento clínico mais aprofundado, ele serve para auxiliar o folião naquele momento. Segundo Amanda, caso haja necessidade, a pessoa que estiver muito mal será levada ao atendimento ambulatorial.

Para solicitar o atendimento, o folião deve procurar alguém da equipe de apoio do bloco, eles estarão dentro da corda e irão direcionar a pessoa ao setor de atendimento.

Zé Gotinha

Com o tema “As coisas boas são de graça”, o cortejo busca exaltar e defender o Sistema Único de Saúde (SUS). O bloco também contará com a participação do Zé Gotinha, figura utilizada pelo Ministério da Saúde para incentivar a vacinação, principalmente de crianças. A organização do cortejo fez contato com a pasta federal e negociou a participação do personagem, que desfilará junto ao bloco.

Flávia Rua é diretora de comunicação do bloco e, segundo ela, a intenção da participação do personagem é falar sobre a importância do SUS na vida dos brasileiros.

“Para este ano, estamos com o tema ‘As coisas boas são de graça’ para celebrar e defender os nossos serviços essenciais”, diz. “Com a ideia de exaltar o SUS, tivemos a ideia de trazer o Zé Gotinha para o bloco”, finaliza Flávia.

Juventude Bronzeada

O bloco Juventude Bronzeada foi fundado em 2013 pelos músicos Thales Silva, Rodrigo “Boi” Magalhães e Fernando “Feijão” Monteiro. A banda surgiu em decorrência da paixão dos organizadores pelo axé music das décadas de 1980 e 1990. Eles buscam resgatar um pouco dessa memória afetiva por meio da música. O primeiro desfile foi realizado em 2014.

Além dos cortejos nos períodos de carnaval, o Juventude promove atividades gratuitas e ao ar livre, bem como oficinas abertas de musicalização. Eles estimam que mais de 4 mil pessoas tenham sido musicalizadas pelo bloco ao longo de seus 13 anos de atuação.

