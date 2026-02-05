Juventude Bronzeada celebra o axé e a diversidade no Carnaval de BH

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

O carnaval de Belo Horizonte se prepara para mais uma edição marcada por números expressivos e pela diversidade de desfiles espalhados pela cidade. Com 612 blocos cadastrados e 660 desfiles previstos, a expectativa é de um público ainda maior em 2026, com crescimento do turismo e forte impacto cultural e econômico na capital.

Entre os blocos que ajudam a definir o perfil musical e político da folia está o Juventude Bronzeada, referência do axé no Carnaval de BH e presença constante no bairro Floresta, onde reúne milhares de foliões em desfiles que combinam música, afeto e posicionamento social.

A trajetória do Juventude Bronzeada no Carnaval de Belo Horizonte

O bloco Juventude Bronzeada foi fundado em 2013 pelos músicos Thales Silva, Rodrigo “Boi” Magalhães e Fernando “Feijão” Monteiro, movidos pela paixão pelo axé music das décadas de 1980 e 1990 e pelo desejo de resgatar memórias afetivas ligadas a esse repertório. Inspirado no trio musical homônimo, o bloco surgiu em 2014 e rapidamente se consolidou no Carnaval de Belo Horizonte.

Desde o primeiro desfile, o Juventude Bronzeada passou a reunir dezenas de milhares de foliões no bairro Floresta, tornando-se referência pela energia dos cortejos e pela proposta de celebrar a música brasileira em diálogo com a cidade. Ao longo dos anos, o bloco se firmou também como espaço de valorização da cena autoral local e de fortalecimento da identidade cultural do carnaval de rua da capital.

Tema de 2026: As coisas boas são de graça

Para o carnaval de 2026, o Juventude Bronzeada apresenta o tema “As coisas boas são de graça”, que propõe uma reflexão sobre aquilo que sustenta a vida coletiva e não pode ser medido em dinheiro. O desfile celebra a amizade, os vínculos afetivos e a construção de comunidades mais solidárias, princípios que acompanham a história do bloco desde sua fundação.

Ao mesmo tempo, o cortejo chama atenção para a importância do acesso universal a direitos básicos, como a saúde pública garantida pelo SUS, a educação por meio da rede pública de ensino, o direito à mobilidade urbana e a democratização da cultura. Nesse sentido, o carnaval de rua aparece como símbolo maior dessa ideia, uma festa gratuita, popular e feita para todos.

Musicalmente, o bloco revisita clássicos do axé music das décadas de 1980 e 1990, celebrando nomes como Banda Eva, Daniela Mercury, Bamdamel, Olodum e Timbalada, ao mesmo tempo em que dialoga com a MPB e com a produção contemporânea, incluindo artistas como Gal Costa, Gilberto Gil, Lamparina, Marina Sena, João Gomes e Pabllo Vittar, além de canções autorais.

A bateria reúne cerca de 300 batuqueiros, sob a regência de Rodrigo “Boi” Magalhães, com instrumentos como caixa, repique, surdo, agbê, timbau e agogô. O cortejo conta ainda com uma ala de dança formada por 100 integrantes. Em 2026, o bloco traz como novidade um naipe de vozes composto exclusivamente por mulheres, com as cantoras Pri Glenda, Leopoldina Azevedo e Violeta Lara.

Música autoral, ações formativas e continuidade

Ao longo de sua trajetória, o Juventude Bronzeada ampliou sua atuação para além do carnaval. A partir de 2017, reforçou o compromisso com a produção musical local, lançando o álbum “Tropical Lacrador”, com faixas inéditas compostas por músicos de Belo Horizonte. Em 2023, lançou o EP “Pra gente não desgrudar”, celebrando uma década de história.

O bloco também se destaca pela promoção de oficinas gratuitas de musicalização em massa, que já alcançaram mais de 4 mil pessoas, além de manter atividades abertas ao público como marca de sua atuação cultural, social e política na cidade.

Quando e onde o Juventude Bronzeada sai em 2026

Em 2026, o Bloco Juventude Bronzeada desfila na terça-feira de Carnaval, 17 de fevereiro, com concentração marcada para às 9h, na Avenida Assis Chateaubriand, número 127, no bairro Floresta.

