Operações especiais combatem crimes e abusadores em megablocos

Um total de 16 blocos que têm potencial de arrastar mais de 100 mil pessoas são alvo de monitoramento e esquemas especiais das forças de segurança mineiras e da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), neste carnaval da capital de Minas Gerais.

De acordo com informações divulgadas pelo Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH), há atenção desde já sobre seis blocos.

São eles: o da Calixto, no Centro e Hipercentro, com estimativa de reunir 550 mil pessoas; e o BH na Folia, de Cleiton e Romário, no Bairro São Luís, na Região da Pampulha, cuja expectativa é de 300 mil pessoas.

A lista segue com o primeiro deles, o Então, Brilha!, com 200 mil pessoas, seguido pelo Bloco de Belô, na Regional Centro-Sul, cuja expectativa é de reunir 168 mil foliões, além do Bloco Quando Come se Lambuza, na área central, para 112 mil pessoas.

No Bairro Cruzeiro, Regional Centro-Sul, o bloco Gato Escaldado tem previsão de 80 mil foliões, mas pode surpreender neste novo trajeto.

"Para estes blocos, especificamente, nós criamos os planos de mobilização de superação emergencial junto à polícia e a Belotur. Todos os órgãos municipais nos auxiliaram a montar esse planejamento e, agora, o acompanhamento em todos", destacou a coronel Amanda Cristina Miranda, comandante do 1º Comando Operacional do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

Só o efetivo de guardas municipais escalado para acompanhar os desfiles e também vistoriar as estruturas chega a 2.500 agentes. E a ordem do prefeito Álvaro Damião é para que as pessoas possam se divertir com segurança, por meio de acolhimento e intolerância com crimes e abusos.

"A gente faz um carnaval com segurança. Já é marca de Belo Horizonte. Um carnaval da mulher, onde a mulher veste a roupa que ela quiser. Um carnaval das crianças, dos jovens, dos idosos, da família. É um carnaval para todo mundo", disse o prefeito.

Quem vai ser retirado da folia?

"Nossa orientação é para que as pessoas possam ter a liberdade e as famílias possam aproveitar o carnaval. Aqueles que exageram, que sejam retirados dos locais, mas que todos possam voltar para suas casas, onde suas famílias os esperam. Isso é o mais importante. Mas aqueles que cometem crimes e que cometem abusos, estes a gente vai retirar do carnaval", alertou Damião.

O COP-BH reúne diversas autoridades em local comum para decisões conjuntas e em tempo real, como BHTrans, DER-MG, Defesa Civil, fiscalização municipal, Superintendência de Limpeza Urbana, CBMMG, polícias civil e militar, entre outros, 24 horas por dia durante os dias da folia.

Em termos de estrutura, a PBH informou ter 1.854 banheiros públicos químicos fixos, sendo 49 para pessoas com deficiência, dos quais 276 nos blocos e 17 para pessoas com deficiência.

Em caso de emergências, estão à disposição dos foliões que passarem mal ou se acidentarem 15 ambulâncias de módulo Unidade de Suporte Básico (USB) e 15 de módulo Unidade de Suporte Avançado - UTI Móvel (USA).

Atuam, ainda, 210 brigadistas, 37 produtores e uma equipe de apoio de trânsito de 270 integrantes.



No COP-BH, mais de 5 mil câmeras monitoram a folia e seus arredores, contando com drones com links compartilháveis entre as forças de segurança pública, saúde e trânsito, dotados de reconhecimento facial e de placas veiculares.

De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), foram empenhadas duas carretas do Centro Integrado de Comando e Controle Móvel. Elas funcionarão como bases fixas: uma na Região da Pampulha e outra na Avenida dos Andradas.

Um monitoramento de indivíduos que utilizam tornozeleira eletrônica também é adaptado à região dos blocos e aglomerações.

A carreta de segurança localizada na Pampulha conta com a "Cabine Rosa" da Polícia Militar, voltada para atendimento específico a mulheres vítimas de importunação sexual, assédio e outros crimes.

Folia e logística em Belo Horizonte

