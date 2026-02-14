Corpo de mulher é encontrado dentro de sofá em matagal em Nova Serrana
Vítima de 29 anos estava em situação de vulnerabilidade e foi localizada em ponto de tráfico; perícia identificou diversos ferimentos, mas causa da morte ainda
O corpo de uma mulher de 29 anos com múltiplos ferimento e em estado de decomposição foi localizado nessa sexta-feira (13/02), em um matagal no bairro São Geraldo, em Nova Serrana (MG), na Região Centro-Oeste do estado.
A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) nas proximidades da Rua Antônio da Ozira, Bairro Laranjeiras, em um matagal que faz divisa com o Bairro São José.
O lote vago é parte da mata ciliar urbana ao longo do Ribeirão da Fartura (do Gama), afluente do Rio Pará e fica a cerca de 500 metros da 5ª Delegacia Regional de Polícia Civil.
A vítima foi identificada como Regiane Silva de Souza. O 60º Batalhão da Polícia Militar, está situado a aproximadamente 2.600 metros do ponto do encontro do cadáver.
As circunstâncias do crime podem indicar uma tentativa de dificultar a investigação do crime com a desova do cadáver, já que Regiane estava dentro de um sofá oco, abandonado em meio à vegetação densa.
A Polícia Militar isolou a área após ser acionada por populares que encontraram a estrutura de madeira e tecido no terreno baldio.
Familiares da vítima relataram que a trajetória de Regiane foi marcada por perdas que a levaram a um quadro de depressão severa depois da morte de uma irmã.
O luto resultou no uso abusivo de entorpecentes e na transição para a situação de rua - vulnerabilidade social que ficou associada à exposição à violência e contínua.
O local de tráfico está a quase 3 quilômetros do Centro de Nova Serrana e a 800 metros da rodovia BR-262, importante via de escoamento do polo industrial de calçados que cerca o bairro com fábricas e pequenos comércios.
O local é um ponto crítico mapeado pelo tráfico de drogas para venda e consumo de drogas, sobretudo crack. A vegetação alta e a iluminação precária do bairro São Geraldo facilitam a movimentação de grupos criminosos, tornando o lote vago um ambiente de risco para moradores e pessoas em trânsito.
Como a vítima estava?
Os peritos da Polícia Civil examinaram o corpo e constataram diversos ferimentos, mas não foi possível precisar, no local, qual a causa da morte.
O cadáver foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para determinar a causa exata do óbito e a cronologia da morte.
Após o trabalho técnico da perícia e dos socorristas, o isolamento foi desfeito e o corpo, removido.
Os últimos passos de Regiane devem ser reconstituídos para se tentar identificar possíveis testemunhas que frequentam o ponto de consumo de drogas.
A Polícia Civil apura várias hipóteses de motivações para o crime, como as ligadas a dívidas com o tráfico ou crimes de oportunidade. As equipes de investigação aguardam o laudo completo do Instituto Médico Legal (IML).
O caso
- Vítima: Regiane Silva de Souza, mulher de 29 anos em situação de rua
- Método de ocultação: corpo inserido dentro de um sofá oco para evitar detecção imediata
- Atuação da perícia: constatação de múltiplos ferimentos sem definição imediata da causa da morte
- Histórico pessoal: depressão e uso de drogas após perda familiar como fatores de risco
- Próximos passos: realização de exames no IML e busca por testemunhas em pontos de tráfico