Corpo de mulher é encontrado dentro de sofá em matagal em Nova Serrana

O corpo de uma mulher de 29 anos com múltiplos ferimento e em estado de decomposição foi localizado nessa sexta-feira (13/02), em um matagal no bairro São Geraldo, em Nova Serrana (MG), na Região Centro-Oeste do estado.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) nas proximidades da Rua Antônio da Ozira, Bairro Laranjeiras, em um matagal que faz divisa com o Bairro São José.

O lote vago é parte da mata ciliar urbana ao longo do Ribeirão da Fartura (do Gama), afluente do Rio Pará e fica a cerca de 500 metros da 5ª Delegacia Regional de Polícia Civil.

A vítima foi identificada como Regiane Silva de Souza. O 60º Batalhão da Polícia Militar, está situado a aproximadamente 2.600 metros do ponto do encontro do cadáver.

As circunstâncias do crime podem indicar uma tentativa de dificultar a investigação do crime com a desova do cadáver, já que Regiane estava dentro de um sofá oco, abandonado em meio à vegetação densa.

A Polícia Militar isolou a área após ser acionada por populares que encontraram a estrutura de madeira e tecido no terreno baldio.

Familiares da vítima relataram que a trajetória de Regiane foi marcada por perdas que a levaram a um quadro de depressão severa depois da morte de uma irmã.

O luto resultou no uso abusivo de entorpecentes e na transição para a situação de rua - vulnerabilidade social que ficou associada à exposição à violência e contínua.

O local de tráfico está a quase 3 quilômetros do Centro de Nova Serrana e a 800 metros da rodovia BR-262, importante via de escoamento do polo industrial de calçados que cerca o bairro com fábricas e pequenos comércios.

O local é um ponto crítico mapeado pelo tráfico de drogas para venda e consumo de drogas, sobretudo crack. A vegetação alta e a iluminação precária do bairro São Geraldo facilitam a movimentação de grupos criminosos, tornando o lote vago um ambiente de risco para moradores e pessoas em trânsito.

Como a vítima estava?



Os peritos da Polícia Civil examinaram o corpo e constataram diversos ferimentos, mas não foi possível precisar, no local, qual a causa da morte.

O cadáver foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para determinar a causa exata do óbito e a cronologia da morte.

Após o trabalho técnico da perícia e dos socorristas, o isolamento foi desfeito e o corpo, removido.

Os últimos passos de Regiane devem ser reconstituídos para se tentar identificar possíveis testemunhas que frequentam o ponto de consumo de drogas.

A Polícia Civil apura várias hipóteses de motivações para o crime, como as ligadas a dívidas com o tráfico ou crimes de oportunidade. As equipes de investigação aguardam o laudo completo do Instituto Médico Legal (IML).



O caso