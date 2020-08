Em Nova Lima, homem é morto e tem corpo escondido em sofá após furtar capa de chuva

Adolescentes de 15 e 17 anos e um homem de 22 foram detidos pela polícia (foto: Divulgação/Polícia Civil de Minas Gerais) irmãos, de 17 e 22 anos, foi detida na madrugada desta quinta-feira em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, após confessar que mataram um homem de 57 anos e esconderam o corpo da vítima dentro de um sofá, em um barracão abandonado no Bairro Nossa Senhora de Fátima. Uma dupla de, de, foi detida na madrugada desta quinta-feira em, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, após confessar que mataram umesconderam o corpo da vítima dentro de um, em um barracão abandonado no Bairro Nossa Senhora de Fátima.









Os policiais estiveram no barracão ao lado, que seria do homem de 22 anos, denunciado como suspeito, mas ele não foi encontrado. Depois, a PM recebeu informações de que o adolescente de 17 estaria escondido no Conjunto Habitacional Padre João Marcelino, no Bairro Rosário.





Os policiais chegaram a um apartamento onde uma jovem, de 15 anos, admitiu que escondia o namorado sem o conhecimento da mãe. O adolescente de 17 anos foi encontrado, e ambos foram detidos.





Depois, o homem de 22 anos foi encontrado no barracão do Bairro Nossa Senhora de Fátima e também foi detido. Juntos, os suspeitos, que são irmãos, admitiram o crime. Eles disseram que a vítima teria sido morta por vingança, após ele furtar uma capa de chuva de um parente e de tentar roubar uma calça da loja da madrasta deles.





O plano dos irmão era enterrar o corpo da vítima. Eles disseram que isso somente não foi feito por causa da ação policial, que impediu o fato. Os três envolvidos no crime foram encaminhados à Delegacia de Plantão de Nova Lima.