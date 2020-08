Bombeiros retomam hoje buscas pelos 11 desaparecidos do rompimento

Local das buscas está coberto por vegetação e brejos que exigirão esforço dos bombeiros (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A.Press)

O Corpo deMilitar (CBMMG)hoje (27)aindadas, a maior catástrofe em vidas humanas do estado.Como adiantado ontem (26) pelo(assista ao vídeo), os militares encontrarão um terreno difícil, com mato denso, ramagens intrincadas no solo, rejeitos endurecidos e brejos formados pelo empoçamento de várias nascentes nas áreas de buscas. Cerca de 60 militares estão destacados para a missão que será organizada visando seis áreas prioritárias.As buscas foram suspensas em 21 de março deste ano, em função da pandemia causada pelo novo coronavírus. O Corpo de Bombeiros conseguiu a aprovação do protocolo que regulamenta a retomada da atividade de busca em Brumadinho após várias tratativas com a Secretaria de Estado de Saúde (SES) e demais órgãos envolvidos.A mineradora Vale informou que considera a remoção dos rejeitos seja uma atividade fundamental no apoio ao trabalho das buscas realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e para a recuperação ambiental da área impactada pelo rompimento da Barragem B1, da mina Córrego do Feijão."Para o retorno das buscas, operação suspensa em função da pandemia do coronavírus, os Bombeiros receberão todo o apoio da empresa seguindo as determinações do Comitê Extraordinário Covid-19 de combate à pandemia do Governo de Minas Gerais. Mesmo neste período de isolamento, a empresa segue com atividades preparatórias para o retorno acontecer de forma eficiente e segura", afirma.