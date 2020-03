Buscas por vítimas da tragédia em Brumadinho são interrompidas por causa do coronavírus

O objetivo é preservar a vida dos militares que atuam na região de Brumadinho (foto: Wikimedia Commons)

Os incansáveis militares do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais foram forçados a parar o trabalho de busca por vítimas da tragédia da Vale, em Brumadinho, na Grande BH, por causa do risco de contaminação pelo novo coronavírus. Onze pessoas seguem desaparecidas. De acordo com comunicado expedido nesta sexta-feira (20), a interrupção vem após o decreto de Situação de Emergência em Saúde assinado pelo governador Romeu Zema.