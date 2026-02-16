Assine
CENTRO-OESTE DO ESTADO

Homem morre ao ajudar a salvar menina de 12 anos de afogamento em cachoeira

Ocorrência foi registrada próxima à 'Ponte do Zizinho do Pico' em Marilândia, distrito de Itapecerica

Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
16/02/2026 19:41

Militares do 10º Batalhão do Corpo de Bombeiros encontram o corpo da vítima no fim da manhã desta segunda-feira (16/2)
Militares do 10º Batalhão do Corpo de Bombeiros encontraram o corpo da vítima no fim da manhã desta segunda-feira (16/2)

Um homem morreu ao ajudar a salvar uma menina de 12 anos que estava se afogando em uma cachoeira localizada em uma área rural próxima à "Ponte do Zizinho do Pico", em Marilândia, distrito de Itapecerica, no Centro-Oeste do estado. O corpo foi encontrado no fim da manhã desta segunda-feira (16/2) pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, a vítima, que não portava documentos, aparenta ter em torno de 60 anos. 

No fim da tarde desse domingo (15/2), por volta das 17h20, o homem e outro banhista, de 34 anos, perceberam que uma adolescente estava em pânico e se debatendo na água. Ambos nadaram em direção a ela e a alcançaram. O rapaz de 34 anos conseguiu conduzir a menina até a margem. O outro homem, já em estado de exaustão, não conseguiu nadar de volta, segundo apurado pelo Corpo de Bombeiros com testemunhas.

Quando os militares chegaram ao local, o rapaz de 34 anos não estava mais na cachoeira. Os militares conversaram com a esposa dele, que relatou que o marido teve a intenção de voltar para ajudar o homem. A ideia seria conduzi-lo a uma pedra próxima para descansar antes de retornar à margem.

No entanto, o homem submergiu e não foi mais visto, sendo encontrado somente nesta manhã por militares do 10º Batalhão do Corpo de Bombeiros após buscas subaquáticas.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e liberou o corpo, que foi conduzido a uma funerária local. As circunstâncias do afogamento serão apuradas pela instituição.

