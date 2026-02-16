MG: homem é preso após invadir área do carnaval com carro e efetuar tiros

Um homem foi preso após invadir de carro a área destinada ao CarmoFolia, carnaval em Carmo do Rio Claro, no Sul de Minas Gerais, na madrugada desta segunda-feira (16/2). De acordo com boletim de ocorrência da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o suspeito também efetuou disparos de arma de fogo. Três pessoas tiveram lesões leves, segundo a corporação.

Conforme registro policial, o episódio começou com o homem urinando próximo a mulheres na área externa do evento e sendo abordado por um segurança. Em seguida, ele teria voltado à portaria do evento e feito ameaças com uma arma de fogo.

Depois, o suspeito teria tentado invadir a área destinada apenas para pedestres com um veículo Gol. Os seguranças tentaram conter o veículo e quebraram o para-brisa, mas não tiveram sucesso.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais que estavam dentro do evento foram acionados e o indivíduo arrancou em alta velocidade em direção à portaria do evento, danificando a entrada de metal e adentrando o local onde estava o público. Militares atiraram contra o carro em que o homem estava.

O pneu dianteiro esquerdo foi atingido, mas o suspeito fugiu do local onde ocorria o CarmoFolia. Policiais militares seguiram o condutor e o abordaram no Bairro dos Mendonças. Segundo o boletim de ocorrência, o homem tentou resistir a abordagem e alegou que agiu daquela maneira por causa de uma abordagem truculenta por parte dos seguranças.

No carro em que o suspeito estava, militares encontraram uma bucha de substância semelhante a maconha, mas não localizaram a arma que teria sido utilizada. Conforme boletim da PMMG, não houve vítimas de atropelamento. As lesões leves sofridas por três pessoas não foram detalhadas no registro.

Em nota publicada nesta segunda-feira (16/2), a Prefeitura de Carmo do Rio Claro e a organização do CarmoFolia 2026 informaram que o evento vai continuar sendo realizado. “Como medida adicional, estão sendo instaladas barricadas físicas nas portarias, que não prejudicarão a entrada ou saída do público, mas impedirão que veículos adentrem o perímetro da festa, ampliando ainda mais a proteção dos foliões”, informaram.

O Executivo municipal destacou que a ocorrência foi um caso isolado e o suspeito já foi detido.