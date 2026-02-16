Casal morre ao bater moto em cabo que rebocava carro alegórico em BH

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um casal morreu ao colidir de moto com o cabo de aço de um caminhão reboque, que foi esticado para remover um carro alegórico do seu galpão, na manhã desta segunda-feira (16/02), na Pampulha, em Belo Horizonte.

O sinistro ocorreu por volta das 6h, na Alameda dos Oitis, no Bairro São Luís.

A identidade das vítimas não foi revelada, mas ambos estavam uniformizados e poderiam estar em trânsito a caminho ou de volta do trabalho.

Reconstituição da ultrapassagem que custou a vida do casal de moto ao colidir em cabo de aço que rebocava carro alegórico em BH Mateus Parreiras

Segundo informações, a mulher que estava na garupa trajava o uniforme de uma rede de farmácias, enquanto o homem que pilotava estava com o uniforme de um posto de abastecimento.

O carro alegórico, pertencente à escola de samba Mocidade Independente, deveria ser rebocado até a Avenida dos Andradas, com escolta da BHTrans. Contudo, a agremiação informou que a escolta não chegou e que todos os procedimentos de segurança foram tomados.

Informações da Polícia Militar indicam que o caminhão reboque estava atravessado na via, ocupando-a quase integralmente.

O carro alegórico, de 8 metros de comprimento, 3 metros de largura e 3 metros de altura, estava dentro da garagem do galpão.

Segundo informado pelo motorista, a moto vermelha com o casal chegou rapidamente no momento em que o reboque se movimentou para puxar o carro alegórico.

A moto decidiu então ultrapassar o caminhão pelo lado direito, entre o caminhão, o passeio e a garagem de onde o carro alegórico seria removido pelo cabo, mas o condutor não percebeu o obstáculo e acabou se chocando nele sem reação.

A moto foi lançada a cerca de 15 metros do local. O homem e a mulher foram imediatamente ejetados e não resistiram aos ferimentos do impacto, morrendo no local. Os corpos foram levados para o Instituto Médico-Legal.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi acionada para deslocar a perícia e o serviço de remoção ao local dos fatos. "A ocorrência encontra-se em andamento com a Polícia Militar e demais informações poderão ser prestadas com o avanço dos trabalhos de polícia judiciária", informou a instituição.

Dinâmica do acidente



Horário do sinistro: por volta das 6h da manhã

Localização da ocorrência: Alameda dos Oitis, no Bairro São Luís

Posicionamento do reboque: atravessado na via ocupando quase toda a pista

Objeto da colisão: cabo de aço esticado para remoção de carro alegórico

Tentativa de passagem: ultrapassagem pela esquerda entre o veículo e o passeio

Consequência do impacto: arremesso da moto a 15 metros e morte instantânea das vítimas

Prevenção e cuidados no trânsito urbano



Movimentação de cargas: manter distância de caminhões operando em frente a galpões

Percepção de riscos: observar a presença de cabos ou correntes em veículos de socorro e reboques

Manobras de ultrapassagem: evitar espaços confinados entre veículos pesados e o meio-fio

Sinalização de segurança: respeitar bloqueios temporários feitos por agremiações ou veículos de escolta