Jovem é morto a facadas em Ibertioga, e prefeitura cancela carnaval

Um jovem de 19 anos foi assassinado a facadas na madrugada deste domingo (15/2) em Ibertioga (MG), no Campo das Vertentes. Em decorrência do homicídio, a prefeitura da cidade emitiu comunicado cancelando as festividades de carnaval.

A Polícia Militar (PMMG) foi informada sobre uma briga na Praça Santo Antônio. Os militares, assim que chegaram ao local, encontraram o rapaz com uma faca cravada na região do abdômen.

Dois homens, de 20 e 25 anos, são suspeitos do crime e foram presos. O mais velho confessou a participação no homicídio.

A dupla, segundo apuração preliminar da polícia, teve um desentendimento recente com a vítima, o que teria motivado a abordagem. Outros detalhes não foram divulgados.

A Prefeitura de Ibertioga lamentou a morte nas redes sociais e cancelou o carnaval da cidade por meio de decreto. No texto, o Executivo disse que a decisão decorreu da "grave ocorrência registrada durante os festejos carnavalescos", o que gerou "forte comoção social".

"Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares e amigos, desejando força e conforto para enfrentar essa perda irreparável", publicou a prefeitura em seu perfil no Instagram.