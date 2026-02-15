Suspeito de matar gari a tiros em BH é identificado

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O suspeito de matar um gari, de 31 anos, a tiros na madrugada deste domingo (15/2) em um bar na Avenida Raja Gabaglia, altura da Vila Leonina, na Região Oeste de Belo Horizonte, foi identificado. O homem, de 29 anos, no entanto, não foi localizado até a publicação desta matéria. Uma mulher de 43 anos que também estava no local foi atingida pelos disparos.

De acordo com a Polícia Militar (PM), populares abordaram os policiais durante uma patrulha na região por volta de 1h50. As pessoas relataram ter ouvido os disparos dentro do estabelecimento. No local, os militares encontraram a vítima e outra mulher caídas no chão. O homem vestia uniforme de agente de limpeza urbana, indicando possível retorno do trabalho, e estava acompanhado da namorada, que testemunhou o crime.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, onde o gari morreu. Ele tinha 14 perfurações pelo corpo, sem definição imediata entre ferimentos de entrada ou saída. Já a mulher teve duas perfurações na perna direita.

Durante as investigações policiais e análise de imagens de câmeras de segurança, a PM identificou características do autor. O suspeito se aproximou a pé do bar e efetuou diversos disparos contra a vítima. Ele usava jaqueta preta com detalhes brancos, calça semelhante ao uniforme de gari usado pela vítima e capacete branco com detalhe rosa e viseira escura.

A perícia técnica encontrou apenas estilhaços. O gari tinha um registro anterior por posse ilegal de arma de fogo, de 2023. A motivação do crime segue desconhecida e a Polícia Civil investiga o caso.