Assine
overlay
Início Gerais
FOLIA NA CAPITAL

Público forma 'mar de gente' para ver piratas no Bloco Insanidade, em BH

Cortejo começou com atraso de 45 minutos e levou rock ao carnaval na tarde deste domingo (15/2), no Centro de Belo Horizonte

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
15/02/2026 19:56 - atualizado em 15/02/2026 20:02

compartilhe

SIGA
x
O Bloco Insanidade desfilou pela Avenida Afonso Pena na tarde deste domingo (15/2)
O Bloco Insanidade desfilou pela Avenida Afonso Pena na tarde deste domingo (15/2) crédito: Wellington Barbosa/EM/DA. Press

O Bloco Insanidade desfilou pela Avenida Afonso Pena, no Centro de BH, na tarde deste domingo (15/2), com temática inspirada em piratas e repertório voltado ao rock.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A saída estava prevista para as 17h, mas o cortejo começou cerca de 45 minutos depois, sem impacto na participação do público.

A bateria e a banda se apresentaram caracterizadas com chapéus, lenços, caveiras e acessórios típicos dos piratas, com predominância das cores preto e branco. Parte dos foliões também aderiu à temática, enquanto alguns deles optaram por outras fantasias.

Leia Mais

O público reunia adultos, jovens e crianças, em ambiente considerado familiar ao longo do percurso.

O repertório foi dominado por clássicos do rock, com inserções pontuais de axé. A apresentação manteve o público cantando e acompanhando o ritmo durante o trajeto.

A circulação na via ocorreu sem grandes dificuldades. Comércios ao longo da avenida permaneceram abertos e aproveitaram o aumento do movimento.

Sobre o bloco

Fundado há 12 anos em Tiradentes (MG), no Campo das Vertentes, o Insanidade se expandiu para Belo Horizonte em 2016 e passou a integrar a programação do carnaval da capital. O grupo é formado por 37 músicos, incluindo vocalistas, guitarrista, baixista, saxofonistas e baterista.

Criado pelo ator, escritor, poeta e advogado Eduardo Fonseca, o bloco reúne artistas e músicos da cena cultural mineira e adota temas anuais para o cortejo. Em 2025, atraiu cerca de 20 mil participantes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Leia Mais

Tópicos relacionados:

axe belo-horizonte carnaval rock

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay