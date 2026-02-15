Público forma 'mar de gente' para ver piratas no Bloco Insanidade, em BH

O Bloco Insanidade desfilou pela Avenida Afonso Pena, no Centro de BH, na tarde deste domingo (15/2), com temática inspirada em piratas e repertório voltado ao rock.

A saída estava prevista para as 17h, mas o cortejo começou cerca de 45 minutos depois, sem impacto na participação do público.

A bateria e a banda se apresentaram caracterizadas com chapéus, lenços, caveiras e acessórios típicos dos piratas, com predominância das cores preto e branco. Parte dos foliões também aderiu à temática, enquanto alguns deles optaram por outras fantasias.

O público reunia adultos, jovens e crianças, em ambiente considerado familiar ao longo do percurso.

O repertório foi dominado por clássicos do rock, com inserções pontuais de axé. A apresentação manteve o público cantando e acompanhando o ritmo durante o trajeto.

A circulação na via ocorreu sem grandes dificuldades. Comércios ao longo da avenida permaneceram abertos e aproveitaram o aumento do movimento.

Sobre o bloco



Fundado há 12 anos em Tiradentes (MG), no Campo das Vertentes, o Insanidade se expandiu para Belo Horizonte em 2016 e passou a integrar a programação do carnaval da capital. O grupo é formado por 37 músicos, incluindo vocalistas, guitarrista, baixista, saxofonistas e baterista.

Criado pelo ator, escritor, poeta e advogado Eduardo Fonseca, o bloco reúne artistas e músicos da cena cultural mineira e adota temas anuais para o cortejo. Em 2025, atraiu cerca de 20 mil participantes.

