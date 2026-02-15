MG: homem mostra pênis e tenta beijar adolescente em festa de carnaval
Jovem estava em um evento de carnaval com uma amiga em cidade de Minas Gerais e pediu ajuda para um casal desconhecido
compartilheSIGA
Um homem de 36 anos foi preso em flagrante suspeito de importunação sexual na madrugada deste domingo (15/2), em Cláudio (MG), no Centro-Oeste do estado. De acordo com a Polícia Militar (PMMG), uma adolescente, de 16, contou que ele mostrou o pênis a ela e tentou beijá-la.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Conforme a ocorrência policial, a jovem participava de um evento de carnaval na Praça Levy Vitoi Freitas, no Centro da cidade, quando foi vítima de importunação sexual. O suspeito foi preso pela PMMG e teve um cigarro de maconha apreendido.
Leia Mais
A adolescente contou que estava acompanhada por uma amiga, de 15 anos, em uma rua próxima ao local da festa, onde foram abordadas pelo homem.
A jovem de 15 anos conseguiu correr, mas a vítima ficou sem reação. Nesse momento, o suspeito pediu um beijo e o contato telefônico dela, além de mostrar e acariciar o pênis.
Segundo a adolescente de 16 anos, ela gritou por ajuda e foi socorrida por um casal que estava passando pelo local. O homem fugiu, mas foi localizado pelos militares e levado ao posto policial. Ele confessou que abordou a jovem, mas negou ter exibido o pênis para ela.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
De acordo com a PMMG, as menores de idade foram acolhidas por uma policial feminina e encaminhadas para atendimento médico.