Assine
overlay
Início Gerais
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL

MG: homem mostra pênis e tenta beijar adolescente em festa de carnaval

Jovem estava em um evento de carnaval com uma amiga em cidade de Minas Gerais e pediu ajuda para um casal desconhecido

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
15/02/2026 18:36 - atualizado em 15/02/2026 18:38

compartilhe

SIGA
x
Sirene de viatura policial; imagem meramente ilustrativa
Polícia prendeu em flagrante homem que mostrou pênis para adolescente crédito: arquivo/EM

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante suspeito de importunação sexual na madrugada deste domingo (15/2), em Cláudio (MG), no Centro-Oeste do estado. De acordo com a Polícia Militar (PMMG), uma adolescente, de 16, contou que ele mostrou o pênis a ela e tentou beijá-la.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Conforme a ocorrência policial, a jovem participava de um evento de carnaval na Praça Levy Vitoi Freitas, no Centro da cidade, quando foi vítima de importunação sexual. O suspeito foi preso pela PMMG e teve um cigarro de maconha apreendido.

Leia Mais

A adolescente contou que estava acompanhada por uma amiga, de 15 anos, em uma rua próxima ao local da festa, onde foram abordadas pelo homem.

A jovem de 15 anos conseguiu correr, mas a vítima ficou sem reação. Nesse momento, o suspeito pediu um beijo e o contato telefônico dela, além de mostrar e acariciar o pênis.

Segundo a adolescente de 16 anos, ela gritou por ajuda e foi socorrida por um casal que estava passando pelo local. O homem fugiu, mas foi localizado pelos militares e levado ao posto policial. Ele confessou que abordou a jovem, mas negou ter exibido o pênis para ela.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

De acordo com a PMMG, as menores de idade foram acolhidas por uma policial feminina e encaminhadas para atendimento médico.

Tópicos relacionados:

claudio importunacao-sexual minas-gerais policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay