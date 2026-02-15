MG: homem mostra pênis e tenta beijar adolescente em festa de carnaval

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante suspeito de importunação sexual na madrugada deste domingo (15/2), em Cláudio (MG), no Centro-Oeste do estado. De acordo com a Polícia Militar (PMMG), uma adolescente, de 16, contou que ele mostrou o pênis a ela e tentou beijá-la.

Conforme a ocorrência policial, a jovem participava de um evento de carnaval na Praça Levy Vitoi Freitas, no Centro da cidade, quando foi vítima de importunação sexual. O suspeito foi preso pela PMMG e teve um cigarro de maconha apreendido.

A adolescente contou que estava acompanhada por uma amiga, de 15 anos, em uma rua próxima ao local da festa, onde foram abordadas pelo homem.

A jovem de 15 anos conseguiu correr, mas a vítima ficou sem reação. Nesse momento, o suspeito pediu um beijo e o contato telefônico dela, além de mostrar e acariciar o pênis.

Segundo a adolescente de 16 anos, ela gritou por ajuda e foi socorrida por um casal que estava passando pelo local. O homem fugiu, mas foi localizado pelos militares e levado ao posto policial. Ele confessou que abordou a jovem, mas negou ter exibido o pênis para ela.

De acordo com a PMMG, as menores de idade foram acolhidas por uma policial feminina e encaminhadas para atendimento médico.

