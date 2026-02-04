Homem é preso dentro de ônibus após importunar passageira sexualmente

Um homem de 64 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após importunar sexualmente uma passageira de 33 anos dentro de um ônibus interestadual. O assédio ocorreu nesta terça-feira (3/2), na BR-050, no município de Uberaba, no Triângulo Mineiro.

De acordo com informações da PRF, a vítima relatou ter sentido toques sem consentimento, praticados por um homem que ocupava a poltrona ao lado durante a viagem. Em um primeiro momento, a mulher sofreu o contato indevido na região das coxas e, posteriormente, foi novamente importunada, desta vez nos glúteos.

Diante disso, a mulher reagiu, exigindo que o homem se afastasse. Outras passageiras que estavam próximas presenciaram a situação e prestaram apoio à vítima. A PRF, então, foi acionada, constatou a prática criminosa, retirou o homem do veículo e o encaminhou ao delegado de plantão da Polícia Civil de Uberaba.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As passageiras que prestaram apoio à vítima foram identificadas como testemunhas e colaboram com a ação policial. Segundo a PRF, os direitos da vítima foram plenamente assegurados, com acolhimento, escuta qualificada e proteção da integridade física e psicológica.