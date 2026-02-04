Assine
Homem é preso dentro de ônibus após importunar passageira sexualmente

Abusador viajava ao lado da vítima e tocou nas coxas e nos glúteos dela sem consentimento

Repórter
04/02/2026 21:10

No momento do abuso, ônibus trafegava pela BR-050, no município de Uberaba, no Triângulo Mineiro crédito: PRF/Divulgação

Um homem de 64 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após importunar sexualmente uma passageira de 33 anos dentro de um ônibus interestadual. O assédio ocorreu nesta terça-feira (3/2), na BR-050, no município de Uberaba, no Triângulo Mineiro.

De acordo com informações da PRF, a vítima relatou ter sentido toques sem consentimento, praticados por um homem que ocupava a poltrona ao lado durante a viagem. Em um primeiro momento, a mulher sofreu o contato indevido na região das coxas e, posteriormente, foi novamente importunada, desta vez nos glúteos.

Diante disso, a mulher reagiu, exigindo que o homem se afastasse. Outras passageiras que estavam próximas presenciaram a situação e prestaram apoio à vítima. A PRF, então, foi acionada, constatou a prática criminosa, retirou o homem do veículo e o encaminhou ao delegado de plantão da Polícia Civil de Uberaba.

As passageiras que prestaram apoio à vítima foram identificadas como testemunhas e colaboram com a ação policial. Segundo a PRF, os direitos da vítima foram plenamente assegurados, com acolhimento, escuta qualificada e proteção da integridade física e psicológica.

