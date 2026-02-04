Idoso contratava crianças para serviços domésticos e estuprava as vítimas

Um idoso de 70 anos foi preso, nessa terça-feira (3/2), suspeito de estuprar três meninas, recorrentemente, no município de Passos, no Sul do Estado. Ele se aproveitava não só do fato de as vítimas serem pobres como as intimidava para que não fosse denunciado.



A apuração da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) apontou que as meninas, com idades entre 11 e 13 anos, eram contratadas para a realização de serviços domésticos na residência do suspeito. No local, ele cometia os estupros e, posteriormente, as ameaçava para que não relatassem os fatos a ninguém.



De acordo com a polícia, o homem se aproveitava da situação de vulnerabilidade socioeconômica das vítimas para que elas fossem atraídas até sua casa.



Após denúncia anônima, a Polícia Civil realizou uma série de levantamentos, com coleta de depoimentos e produção de provas técnicas. Em seguida, foi requerida à Justiça a prisão preventiva do investigado, além de outras medidas cautelares.



A investigação criminal foi concluída com respaldo em exames de corpo de delito realizados nas vítimas.



A delegada Mariana Fioravante, titular da DEAM em Passos, destacou que é preciso que os responsáveis estejam atentos a alterações no comportamento de crianças e adolescentes. "Mudanças físicas e psicológicas não devem ser ignoradas, pois podem indicar situações de violência", alerta.

O investigado foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.