CARNAVAL
Público forma 'mar de gente' no Bloco Insanidade na Afonso Pena; veja fotos
A saída estava prevista para as 17h, mas o cortejo começou cerca de 45 minutos depois Foto: Wellington Barbosa/EM/DA. Press
O público reunia adultos, jovens e crianças Foto: Wellington Barbosa/EM/DA. Press
A circulação ocorreu sem grandes dificuldades Foto: Wellington Barbosa/EM/DA. Press
Fundado há 12 anos em Tiradentes (MG), o Insanidade se expandiu para Belo Horizonte em 2016 e passou a integrar a programação do Carnaval da capital Foto: Wellington Barbosa/EM/DA. Press
Cortejo começou com atraso de 45 minutos e leva rock ao Carnaval na tarde deste domingo (15/2) Foto: Wellington Barbosa/EM/DA. Press