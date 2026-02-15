Assine
CARNAVAL

Público forma 'mar de gente' no Bloco Insanidade na Afonso Pena; veja fotos

E
Estado de Minas
  • A saída estava prevista para as 17h, mas o cortejo começou cerca de 45 minutos depois
    A saída estava prevista para as 17h, mas o cortejo começou cerca de 45 minutos depois
  • O público reunia adultos, jovens e crianças
    O público reunia adultos, jovens e crianças
  • A circulação ocorreu sem grandes dificuldades
    A circulação ocorreu sem grandes dificuldades
  • Fundado há 12 anos em Tiradentes (MG), o Insanidade se expandiu para Belo Horizonte em 2016 e passou a integrar a programação do Carnaval da capital
    Fundado há 12 anos em Tiradentes (MG), o Insanidade se expandiu para Belo Horizonte em 2016 e passou a integrar a programação do Carnaval da capital
  • Cortejo começou com atraso de 45 minutos e leva rock ao Carnaval na tarde deste domingo (15/2)
    Cortejo começou com atraso de 45 minutos e leva rock ao Carnaval na tarde deste domingo (15/2)
