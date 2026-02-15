Assine
Carnaval no interior

Carnaval de Antigamente desfila marchinhas pelas ruas de São João del-Rei

Com carros fantasiados e pierrôs, bloco desfilou nos arredores da Igreja Nossa Senhora do Rosário, neste domingo (15/2)

15/02/2026 17:56

O bloco Carnaval de Antigamente desfilou pelas ruas históricas de São João del Rei
Na cidade histórica, cortejo atraiu foliões que queriam curtir o carnaval com a família crédito: Martha Vieira/Acervo Pessoal

O bloco Carnaval de Antigamente desfilou pelas ruas históricas de São João del-Rei, no Campo das Vertentes, neste domingo (15/2), com instrumentos de sopro e de percussão puxando marchinhas.

O trajeto em torno da Igreja Nossa Senhora do Rosário teve carro fantasiado, pierrôs e muitas famílias curtindo a folia.

