Carnaval de Antigamente desfila marchinhas pelas ruas de São João del-Rei
Com carros fantasiados e pierrôs, bloco desfilou nos arredores da Igreja Nossa Senhora do Rosário, neste domingo (15/2)
O bloco Carnaval de Antigamente desfilou pelas ruas históricas de São João del-Rei, no Campo das Vertentes, neste domingo (15/2), com instrumentos de sopro e de percussão puxando marchinhas.
O trajeto em torno da Igreja Nossa Senhora do Rosário teve carro fantasiado, pierrôs e muitas famílias curtindo a folia.
